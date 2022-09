Vorwürfe und Vermittlungsansätze zwischen Samtgemeinde Schwaförden und Feuerwehr

Von: Andreas Behling

Ernennungen in den Feuerwehrkommandos: Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker überreichte die Urkunden an den neuen Wesenstedter Ortsbrandmeister Mario Wolle, dessen Stellvertreter Hendrik Schumacher und den neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sudwalde, Malte Müller (von links). © Behling

Spannungen zwischen Verwaltung und Feuerwehr in Ratssitzung deutlich

Schwaförden – Um die Zustimmung des Samtgemeinderates, den von zehn Ortsbrandmeistern geforderten Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde Schwaförden von externen Fachleuten entwickeln zu lassen, ging es am Mittwochabend. Hintergrund sind Defizite in der Ausstattung, die seitens der Feuerwehr moniert werden. Die Spannungen zwischen Verwaltung und Feuerwehr wurden in der Sitzung erneut deutlich, Vorwürfe waren zu hören – und Vermittlungsansätze.

Auch angesichts anstehender Ernennungen und Verabschiedungen in Ortsfeuerwehrkommandos hatten sich Feuerwehrmitglieder in großer Zahl im Schwafördener Dorfgemeinschaftshaus eingefunden, ebenso Zuhörer, die keine dunkelblaue Uniform trugen. In der Sitzung des Feuerwehrausschusses Ende August, der mehrheitlich empfohlen hatte, die Erarbeitung des Konzeptes ausschreiben zu lassen (wir berichteten) habe er hinreichend Stellung bezogen, erklärte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker. „Es ist der Wunsch der Feuerwehren, insofern steht es auf der Tagesordnung.“ Ratsherr Rainer Klusmann sprach sich, wie bereits im Ausschuss, dagegen aus, „weil ich der Meinung bin, wir haben genügend Sach- und Fachverstand in der Feuerwehr.“ Er könne allerdings nachvollziehen, wenn die anderen Ratsmitglieder zustimmen, da der Wunsch von der Mehrheit der Ortsbrandmeister gekommen sei. Dem schloss sich Ratsherr Gerd Göbberd an; er werde dagegen stimmen, „weil ein Feuerwehrbedarfsplan die derzeitigen atmosphärischen Störungen nicht löst.“

Henning Jürgens avisierte die Zustimmung der FDP-Fraktion, „weil wir an diesem Punkt sehen, dass ein gangbarer Weg von den Feuerwehren selbst aufgezeigt ist – und wir der Fachkenntnis und dem Wissen der aktiven Feuerwehrleute vertrauen.“

„Es ist ja ganz offensichtlich, dass die Kiste bei der Feuerwehr ziemlich festgefahren ist“, formulierte es Ratsmitglied Hans-Jürgen Schumacher, „ich finde das sehr bedauerlich. Wenn die Feuerwehr jetzt diesen Vorschlag macht, dann unterstützen wir sie natürlich. In der Hoffnung, dass wenn jemand von außen draufguckt, er neue Impulse geben kann und dass man auch wieder zusammenkommt. Es sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und mit Herzblut Feuerwehrleute sind. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die Kuh vom Eis kommt und wir atmosphärisch wieder in bessere Zeiten kommen.“

Der Samtgemeinderat beschloss bei zwei Gegenstimmen (Klusmann/Göbberd), die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes auszuschreiben.

Mit Dank für ihr Engagement verabschiedete Helmut Denker den bisherigen Ortsbrandmeister Uwe Günnemann, Ortsfeuerwehr Wesenstedt, sowie Ronald Hoffmann, bislang stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sudwalde, aus ihren Ämtern (von links). © Behling

In der Einwohnerfragestunde meldete sich Schwafördens Ortsbrandmeister Thorsten Dreyer zu Wort. Bei der letzten Gemeinderatssitzung habe er sich zum Thema Alarmierung geäußert, sei im Nachhinein beleidigt worden, ein „Rädelsführer“ zu sein, ein Anführer einer Gruppe, die er zu gesetzwidrigen Handlungen anstiftet, ereiferte sich Dreyer. Ferner rechnete er bezüglich der zu gewährenden Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehr Schwaförden vor, dass diese bei größeren Einsätzen 13 Kameraden brauche – nicht 26, wie er von Helmut Denker gehört habe, „der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe.“ Er sei „tief erschüttert gewesen“, wie die Feuerwehren bei der Feuerwehrausschusssitzung „getreten worden“ sind, sich Vorwürfe hätten anhören müssen und kein Rederecht bekamen. Es sei schwierig, überhaupt noch Leute für Posten in der Freiwilligen Feuerwehr zu finden. „Wenn ihr noch Sicherheit in der Gemeinde wollt, dann findet endlich den Weg zu uns, arbeitet mit uns zusammen, nehmt an Dienstbesprechungen teil und geht nicht überall gegen an.“

„Ich glaube, dem Ortsbrandmeister von Schwaförden ist nicht ganz klar, wie er sich seinem Dienstvorgesetzten, dem Samtgemeinderat, gegenüber zu verhalten hat“, reagierte Helmut Denker erbost. „Wir brauchen keinen Schreihals, der uns hier erzählt, was wir zu tun und zu lassen haben.“ Er habe die Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehr Schwaförden zu keiner Zeit infrage gestellt, lediglich festgestellt, dass es zwischen den 26 Meldeempfängern der Ortsfeuerwehr und den Kräften, die sich an Einsätzen beteiligen, eine deutliche Diskrepanz gibt. Auch habe er Dreyer zu keiner Zeit als Rädelsführer bezeichnet. „Wenn ihr meint, dass ihr eine Zusatzalarmierung braucht, hat aus dem Samtgemeinderat keiner was dagegen, dass ihr die kriegt – nur dann muss es auch mal vernünftig erarbeitet und vor allem vernünftig vorgetragen werden, und das ist bisher zu keiner Zeit geschehen.“

Torsten Borgstedt von der Ortsfeuerwehr Cantrup bemühte sich, die Wogen zu glätten. „Wir als Feuerwehren haben uns Gedanken gemacht, dass wir versuchen werden, in Form einer Verbindungsperson wieder einen Draht zwischen euch als Rat und Verwaltung und uns zu finden. Das geht natürlich nicht in den Tönen, die hier angeklungen sind; das geht überhaupt gar nicht. Generell sind wir uns sehr bewusst, dass wir hier handeln müssen. Nur wir alle zusammen können das Ziel erreichen.“

Borgstedt erntete für seine Worte deutlichen Applaus, vor allem auch von den Feuerwehrleuten.

Ernennungen und Verabschiedungen in Kommandos der Ortsfeuerwehren Mit einstimmigen Beschlüssen bestätigten die Samtgemeinderatsmitglieder am Mittwoch Personalentscheidungen, die bei den Kommandowahlen in den Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren Wesenstedt und Sudwalde getroffen wurden. Sich nicht erneut für sein Amt zur Verfügung gestellt hatte Wesenstedts Ortsbrandmeister Uwe Günnemann, auch war es erforderlich, einen Nachfolger von Sudwaldes stellvertretendem Ortsbrandmeister Ronald Hoffmann zu bestimmen, da dieser im Juni zum Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt worden war. Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker dankte beiden für ihr Engagement und überreichte die Entlassungsurkunden. Er verpflichtete Mario Wolle als neuen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Wesenstedt, als dessen Stellvertreter Hendrik Schumacher sowie, als neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sudwalde, Malte Müller. Während Mario Wolle für sechs Jahre verpflichtet und in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen wurde, sind Hendrik Schumacher und Malte Müller zunächst vorläufig mit der Wahrnehmung ihrer neuen Aufgaben beauftragt worden, da beide die für die Ernennung erforderlichen Lehrgänge noch nicht absolviert haben.