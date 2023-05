Von König Siggi zu King Charles III

Der Neuenkirchener Hofstaat beim Schützenfest 2019 (von links): Helmut Meins, Kellis Chaja (Begleiterin des Kinderkönigs), Kinderkönig Richard Kiss, Eva und Jan Pilarczyk, Königin Anke Gehrke, Adjutant Frank Landau, König Siegfried Gehrke, Fahnenträger Jürgen Kiss, stellvertretende Präsidentin Sylvia Fischer, Michelle Köllner (Begleitung des Jugendkönigs) und Jugendkönig Tino Köllner. Archi © Sven Knoop

Neuenkirchen – Wenn am 6. Mai Charles III. in London zum König gekrönt wird, endet die Regentschaft von Siegfried „Siggi“ Gehrke in Neuenkirchen. Nach drei Jahren. Länger als Gehrke hat in Neuenkirchen niemand regiert: Bereits im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins hatte Siegfried Gehrke an der Spitze des Schützenvolks gestanden. 2019 sicherte er sich erneut den Titel – nicht ahnend, dass er ihn erst am Samstag wieder loswerden würde.

Denn: „Abgedankt wird in Neuenkirchen nicht, genauso wenig wie in England“, sagt Gehrke und muss lachen. Da, wo andere Schützenvereine die Regentschaft ohne Königsschießen und Fest, weil nicht erlaubt, in der Pandemie still beendet haben, hieß es in Neuenkirchen während der diversen Lockdownsphasen: Die neue Regentschaft wird ausgeschossen.

Soll heißen: Entweder es gibt ein Königsschießen – oder Siegfried Gehrke bleibt eben Majestät. Er regiert als Siggi „der Spontane“ das Neuenkirchener Volk.

Kann er Vor- und Nachteile solch einer langen Regentschaft benennen? Gehrke lacht und erklärt: „Der Vorteil war, dass man sich unter Corona eh nicht treffen konnte und als Schützenkönig auch nichts zu tun hatte. Der Nachteil war, dass man während Corona ja auch nichts tun durfte.“

Zwischendrin habe es mal Abordnungen gegeben, je nachdem wie viele Haushalte sich eben treffen durften. Aber die Nachfolge wird in Neuenkirchen immer beim Königsschießen geregelt. Und wenn sich niemand traut – dann wird in Neuenkirchen eben die Republik ausgerufen, auch das ist im 1904 gegründeten Verein bereits ein paar Mal vorgekommen. „Ich bin sehr froh, dass das Schützenwesen wieder in geordneten Bahnen ablaufen kann. Dass gefeiert werden kann“, sagt Gehrke. Er jedenfalls habe Lust auf das Vereinsleben und hofft am 6. Mai auf eine Nachfolge.

Hat denn die Treffsicherheit während der Schießstandabstinenz gelitten? Ist zu befürchten, dass die Neuenkirchener Schützen die Scheibe nicht treffen? „Haha, nein, nach dem Ende des Lockdowns haben wir uns bereits zu regelmäßigen Schießen getroffen.“ Und? Haben sich alle wiedererkannt? „Ja! Wir hatten auch ein tolles Welcome-back-Treffen für alle. Ein sehr harmonisches Treffen.“ Wie leicht oder schwer ist es, in den Schützenvereinsalltag zurückzukehren? „Tja, tatsächlich wieder alle für die regelmäßigen Schießtermine zu begeistern, ist schwierig. Im Lockdown haben die Leute sich auch andere Sachen gesucht zur Freizeitgestaltung.“ Und ja, es sei schwerer noch den Nachwuchs wieder zu begeistern als die Erwachsnen, sagt Gehrke.

Allen Aspiranten erklärt Gehrke: „Ich empfehle jedem, einmal in seiner Schützenlaufbahn auf die Königsscheibe zu schießen. Einmal der oberste Vertreter seines Schützenvereins zu sein, das ist schon sehr schön – wenn es denn klappt.“

In manchen Vereinen ist das dann eine Riesen-Angelegenheit – in Neuenkirchen (wie den anderen Vereinen im Sulinger Land auch) erhält die Majestät eine finanzielle Unterstützung. „Und nein, man muss nicht zu jeder Veranstaltung“, erklärt Gehrke.

Und, wie ist das Gefühl, wenn man dann die Königskette umgelegt bekommt? „Das ist ein besonderer Moment. 2004, als ich das erste Mal Schützenkönig war, waren ja außerdem mehrere Hundert Jubiläumsfestgäste anwesend.“ Gehrke motiviert die Schützenmitglieder, um die Königswürde zu schießen: „Es macht mehr Freude, als das es ein finanzieller Verlust ist.“

Schützenfest 2023

Das Königsschießen beginnt am 6. Mai um 15 Uhr mit dem Kinderkönigsschießen. Die Proklamation ist für 20 Uhr geplant. Das Schützenfest wird an nur einem Tag gefeiert: Eingeladen wird für den 20. Mai ins Dorfgemeinschaftshaus.