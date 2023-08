Vom Verein zu Freunden: 100 Jahre (plus 2) TuS Sudwalde

Von: Sylvia Wendt

Das 50-jährige Bestehen wurde 1971 groß gefeiert. Zu Gast war auch die Traditions-Elf des SV Werder Bremen, betreut von Klaus Matischak. Beim SV Werder wirkten unter anderem Willi Schröder, Klaus Hänel, Walter Nachtwey und Otto Mohrmann, Stürmer aus Schwaförden (Sechster von links) mit. Die Gäste gewannen ungefährdet mit 7:1. Der Ehrentreffer für Sudwalde gelang Bernhard Hudemann mit einem 14-Meter-Schuss. Repro: Joachim Anton © Privat

TuS Sudwalde, heute Teil des SC AS Hachetal, feiert Jubiläum

Sudwalde – 100 Jahre TuS Sudwalde hätte man 2021 gefeiert, wenn es möglich gewesen wäre. So heißt es jetzt „100 plus 2“ in der laufenden Sportwerbewoche auf dem Sudwalder Sportplatz. Gefeiert wird, genau genommen das Jubiläum eines Vereins, den es so nicht mehr gibt.

Weil? Die Fußballteams können nicht mehr allein mit Sudwalder Kickern gefüllt werden, eine Spielgemeinschaft mit dem drei Kilometer entfernten TSV Affinghausen wird angedacht – und verbandstechnisch abgelehnt. Ein neuer Dachverein muss her und wird 2016, nach gut zwei Jahren der Vorbereitung samt zwölf Sitzungen, mit der offiziellen Gründung des FC AS Hachetal Realität. Aus dem FC wurde zwischenzeitlich ein SC, denn nicht allein Fußball gehört zum Angebot des Sportclubs. Zum Thema Namen gehört auch der Hinweis, dass der Sportverein in Sudwalde am 6. April 1921 als „Turn- und Sportverein“ gegründet wurde, mit Volksturnen, Faustball, Fußball und Leichtathletik. Und unter der Leitung des ersten Vorsitzenden, Lehrer Walter Wollmerstädt. In den Jahren direkt nach dem Ersten Weltkrieg war es zunächst schwierig gewesen, einen Sportverein zu gründen. Außerdem bestand ein sogenannter „wilder Sportverband Friesen“, heißt es in der Chronik des Jahres 1985, die zum 75-jährigen Bestehen erschien.

In einem Festakt, der am Sonntag, 13. August, um 17 Uhr im Festzelt auf dem Sudwalder Sportplatz beginnt, wird Harald Wehrenberg, Präsident des SC AS Hachetal die neuste Chronik vorstellen und einen Rückblick halten. Bis dahin finden täglich Veranstaltungen im Rahmen der Sportwerbewoche statt. Und vielleicht erinnert sich mancher an einst, als noch der FC Cantrup und die Wagenfelder zu den größten Gegner der Sudwalder Kicker zählten. Als man noch mit Rad zu den Veranstaltungen fuhr. Der TuS Sudwalde wird im Zweiten Weltkrieg nicht aufgelöst, aber das sportliche Geschehen ruht. Aus dem Turn- und Sportverein waren, mit Erstellen der neuen Satzung unter der Militärregierung im Jahr 1946, die „Turn- und Sportfreunde Sudwalde“ geworden. Die Mitgliederzahl wuchs „derartig, dass der Saal im Vereinslokal Stühring nicht mehr ausreichte“, heißt es in Protokoll der Versammlung 1946. Mitglieder waren damals verpflichtet, sonnabends auf dem Sportplatz zu arbeiten. Im Jahr 1946 liefen auch Fußballer des TSV Affinghausen im Sudwalder Trikot auf – der Betrieb des TSV ruhte noch. 1948 hatte man die Kicker des Bremer Polizeisportvereins Grüß-Weiß zum Fußballfest eingeladen. Um die Bremer Spieler zu verpflegen, wurde um Spenden gebeten. Letztlich kamen 61 Eier, vier Stück Speck, Fett für den Kartoffelsalat und sogar Butter zusammen. Interessierten Gästen der aktuellen Sportwoche sei gesagt: Sie müssen wahrlich nicht darben, dafür sorgen Heike Wermke und ihr Team.

Der SC AS Hachetal hat seine sportliche Vielfalt bis heute ergänzt, besonders Tischtennis ist nachgefragt. Die Hallenzeiten sind vergeben, neue Kurse werden gut angenommen. „Wir wollen in der sportlichen Breite bleiben“, erklärt Harald Wehrenberg. Natürlich aber richte sich das Angebot nach dem, was gewünscht wird. Was ihn besonders freut: Die gut 730 Mitglieder halten dem Verein die Treue, auch in der Pandemie ist keiner ausgetreten.