„Vom Lädchen zur Kleinkunstgalerie“

Ehrenburg - Die Lyrik ist die große Leidenschaft von Anett Hänsch, die unter dem Künstlernamen Anett Molyrier Gefühlen und Gedanken in Gedichten Ausdruck verleiht – und diese seit vergangenem Jahr im eigenen Verlag „Art-Signatur“ veröffentlicht (wir berichteten). Allerdings reicht ein Ventil für die sprudelnde Kreativität der aus Sachsen stammenden Wahl-Ehrenburgerin nicht aus, die unter anderem auch als Grafikerin tätig ist und vor drei Jahren im Gebäude gegenüber der Domäne ihr „Atelier 1G“ (nach der Hausnummer an der Hauptstraße) einrichtete: Mode und Kleinmöbel, von ihr selbst im „Shabby Look“ gestaltet, gab es hier ebenso wie die Gelegenheit für Gäste – vor allem Frauen – bei einem Tässchen Kaffee Anett Molyriers Lyrik zu lauschen. Die Möbel sind größtenteils verschwunden, die Räume gestaltet sie gerade um, um hier ein neues Konzept verwirklichen.

„Ich unterrichte in Sulingen Deutsch für Ausländer, mittlerweile 40 Stunden in der Woche. Darum möchte ich mich in meiner Freizeit auf die Lyrik konzentrieren.“ Der Plan der 49-Jährigen ist, im „Atelier 1G“ regelmäßig Veranstaltungen Raum zu geben. „Kleinkunst, Buchlesungen, Lyrikabende, Vorträge zu interessanten Themen schweben mir vor, ab Januar einmal im Monat. Das alles immer verbunden mit ganz viel Natur und Romantik, Schöngeist und Ästhetik.“

Den Auftakt im neuen Jahr soll eine Vernissage zu ihrem neuen Gedichtband „Wolkenmädchen oder: Ja, ich liebe mich“ bilden, „mein zweites Buch, das die Malerin Helga Scherler-Gronau illustriert hat.“ Zu den monatlichen Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich, da die Plätze begrenzt sind und die Gäste auch kulinarisch verwöhnt werden sollen, „da unterstützt mich Olga Wessels vom Twistringer Hotel und Restaurant ,Classico‘.“ Um die Termine zu bewerben, will Anett Hänsch Plakate gestalten, eine Homepage ist noch in Arbeit – „meiner Erfahrung läuft aber auch ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Anett Hänsch lädt auch Künstler ein, sich die Räume anzusehen: „Hier gibt es etwa 200 Quadratmeter an Wandflächen, die sich gut für Bilderausstellungen eignen. Man könnte sagen: vom Lädchen zur Kleinkunstgalerie.“

Eine weitere Einladung von Anett Hänsch gilt allen Interessierten. Für Mittwoch, 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit – ab 14 Uhr bittet sie in den gerade um einen Kräutergarten erweiterten „Offenen Garten“ am und in das „Atelier 1G“: „Es gibt lyrische Lesungen und ich berichte über Ehrenburg und die Domäne in früheren Zeiten. Hier war zum Beispiel früher das Gericht – und bei mir im Keller das Gefängnis, wir haben tatsächlich noch Ringe im Mauerwerk gefunden, an denen die Ketten befestigt waren“, verrät sie lächelnd. Für Speis und Trank sei am Mittwoch gesorgt, am Abend sollen Feuerschalen den Garten illuminieren. - ab