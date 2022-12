Volksbankfiliale Ehrenburg schließt wohl im Herbst/Winter 2023

Von: Sylvia Wendt

Kämpfen um den Erhalt der Volksbank-Filiale in Ehrenburg: Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher (Mitte) mit den Dorfmoderatoren Gerhard Rath (links) und Hartmut Löhmann. © Karla Bär

Ehrenburg – Sie kämpfen und wollen es nicht einfach hinnehmen, dass die Volksbank Vechta ihnen die Ehrenburger Filiale vor der Nase schließt. Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher und die Dorfmoderatoren Gerhard Rath und Hartmut Löhmann sehen die Entscheidung des Vorstandes der Volksbank Vechta, die Filialen Ehrenburg und Heiligenloh zu schließen, kritisch. „Wenn der Anlaufpunkt Bank fehlt, löst das eine Kettenreaktion aus“, mutmaßt Gerhard Rath. Soll heißen: Kunden, die zur Bank gehen, gehen auch zum Dorfmarkt. Müssen die Kunden für Bankgeschäfte in einen anderen Ort, dann werden sie auch dort einkaufen, sind Rath, Löhmann und Schumacher einig.

Sie sehen ihre Kommune vor einem erheblichen Wandel, einem, gegen den sie sich alle seit Jahren und mit Herzblut wehren: „Wir versuchen alles, unsere Gemeinde als lebenswert zu erhalten. Das wird, wie auch in Heiligenloh, mit einem unglaublichen Aufwand, auch von ehrenamtlicher Seite, begleitet. Wir haben das zurückgespiegelt bekommen, unter anderem durch die vorderen Platzierungen beim Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘. Dieses Bestreben, dieses ehrenamtliche Engagement wird aus Vechta heraus einfach nicht gewürdigt.“

Tatsächlich sprechen die Bürgermeister der Gemeinden Heiligenloh und Ehrenburg in einem Brief an den Vorstand davon, als „wertlos“ abgestempelt zu werden, indem man sang- und klanglos Filialen schließt – zumal, ohne vorher irgendein Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort zu führen. Bekanntlich wurde die Kunde im Nebensatz bei einer Pressekonferenz in Vechta öffentlich.

Zwischenzeitlich gab es Termine vor Ort, allerdings ohne Perspektive für die Vertreter der Gemeinde Ehrenburg. Hans-Jürgen Schumacher ist sauer: „Diese Entscheidung kommt zur Unzeit. Dass wir auf ewig eine Filiale hier behalten werden können, daran glaubt wohl keiner.“ Hartmut Löhmann ergänzt: „Wir haben noch kein flächendeckendes Breitband. Wieso wartet man nicht einfach noch zwei Jahre mit der Entscheidung?“ So lange, sagt Gerhard Rath, würde es wohl dauern, bis die Bevölkerung in dem 50 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet mit Glasfaser versorgt ist. „Man kann ja noch zwei Jahre warten, dann gucken und neu entscheiden“, sagt Löhmann. „Es ist kein Zeichen der Schwäche, seine Entscheidung zu revidieren oder aufzuschieben. Im Gegenteil, es gehört dazu, seine Entscheidung zu überdenken“, betont Schumacher. Denn: Besonders erzürnt die Ehrenburger, dass augenscheinlich keine wirtschaftliche Not als Grund für die Schließung besteht. „Uns wurde aufgezeigt, dass trotz Corona, trotz einer Null-Zins-Phase und mit allen Filialen und ihren Kosten immer noch ein Wachstum von über neun Prozent erzielt wurde. Wo wollen die denn hin?“, fragt Schumacher. Die Volksbank werbe damit, dass sie ihren Mitgliedern gehöre – „die können den Gewinnanteil von 30 oder 60 Euro gerne behalten – aber die Zweigstellen in Heiligenloh und Ehrenburg lassen“, ruft Schumacher aus. „Sie versprechen Nähe, Vertrauen, Transparenz, Regionalität und Mitgliederverpflichtung – sind das nur leere Worte?“

Alle 26 Volksbank-Vertreter aus den Gemeinden Heiligenloh und Ehrenburg haben den Brief an den Vorstand unterschrieben, hoffen, dass sich die Schließung hinauszögern lässt. Hoffen, dass der Lösungsvorschlag, die Teams beider Filialen zusammenzuziehen, um tage- und wechselweise jeweils eine Filiale zu öffnen, Gehör findet.

Für Dr. Martin Kühling, Vorstand der Volksbank Vechta, bleibt es jedoch beim Beschluss: Der sei einstimmig von Vorstand und Aufsichtsrat gefasst. Den seit Freitag im Brief vorliegenden Vorschlägen sei man in den Regionalforen vor Ort bereits mit Antworten begegnet. Klare Ansage der Volksbank sei, man stehe zur Region. Und ja, es gibt Veränderungen. „Für uns ist es nur das Gebäude, die Kollegen sind ja weiterhin zuständig. Wir werden auch weiterhin Nähe zeigen“, sagt Kühling im Gespräch mit dieser Zeitung am Montagnachmittag. Und erklärt, was er meint: Die Filialen sollen bleiben – ausgestattet mit Technik für Banking-Service vor Ort. „Und wer die Terminals nicht nutzen möchte, bestellt den Berater zu sich nach Hause.“ Was Gerhard Rath verwundert: „Wenn ich kein Internet habe, hat der Berater auch keins.“

Angesprochen darauf, dass als Schließungszeitpunkt nur das Jahr 2023 genannt wurde, antwortet Dr. Martin Kühling, dass er noch kein Datum nennen könne. Vielleicht zumindest ein Quartal? „Ich vermute das dritte oder vierte Quartal 2023“, sagt Kühling. Und erinnert an eines der Hauptargumente für die Entscheidung: den Fachkräftemangel. Wie fast alle Unternehmen sei auch die Volksbank Vechta vom Personalmangel betroffen.

Das wollten beide Gemeinden ja teilen, sodass in jeder Kommune noch „Banktage“ bleiben. Noch sei in Ehrenburg mit Restaurants, Café, Autohaus, Tankstelle, Dorfmarkt, Hofläden und Vereinen eine lebendige Infrastruktur gegeben. „Die soll auch bleiben“, wünscht sich Hans-Jürgen Schumacher.

Obendrein gucken beide Gemeinden, weil direkte Anrainer, auf den Standort der neuen Zentralklinik in Borwede. „Wir sind vorbereitet“, sagt Schumacher. Die Lage ist ein Detail, das auch Dr. Martin Kühling nicht entgangen ist, der sich weiterhin als Partner in Sachen Baulandvermarktung empfiehlt.