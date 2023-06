Volksbank, Car-Sharing, 50-Jahr-Feier: Ehrenburger Bürger diskutieren im „mittendrin“

Von: Martina Kurth-Schumacher

30 Ehrenburger diskutierten im Rahmen des Forums „mittendrin“ über die Themen der Gegenwart und Zukunft ihrer Gemeinde. © Kurth-SchUmacher

Was wird aus der Volksbank? Wie wird der 50. Geburtstag der Gemeinde gefeiert? Und was ist eigentlich aus der Car-Sharing-Umfrage geworden? 30 Ehrenburger diskutierten mit dem Bürgermeister die Themen der Gegenwart und Zukunft ihrer Gemeinde.

Stocksdorf – Ein Carsharing-Angebot wird es in der Gemeinde Ehrenburg vorerst nicht geben, fest eingeplant ist dagegen ein Programm zur 50-Jahr-Feier der Gemeinde in 2024. Dies waren zwei Zukunftsthemen, über die bei der jüngsten Sitzung des Forums „mittendrin“ gesprochen wurden. Außerdem wurde unter den 30 gekommenen Einwohnern kontrovers über die weitere Verwendung des Volksbank-Gebäudes diskutiert.

Der Arbeitskreis „mittendrin“ besteht seit 2015 und bietet laut Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher den Meinungsaustausch von Gewerbetreibenden, Mitgliedern des Gemeinderats, der Kirchengemeinde, der Vereine sowie der Feuerwehren und interessierten Bürgern. Der Name beziehe sich auf die Lage der Gemeinde im Zentrum des Landkreises, also „mittendrin“.

Einig waren sich die Anwesenden, das 50-jährige Bestehen der Gemeinde Ehrenburg gebührend zu feiern. Sie war am 1. März 1974 im Zuge der niedersächsischen Verwaltungs- und Gebietsreform durch Zusammenfassung der selbstständigen Orte Schmalförden, Wesenstedt, Stocksdorf und Schweringhausen entstanden. Als erste Ideen wurden eine Radtour durch die Gemeinde mit Programm genannt, ein Dörferwettstreit, ein themenbezogener Workshop und eine abschließende Feier auf dem Sportplatz genannt. Möglicher Termin für den Tag der Begegnung: ein Samstag in der zweiten Augusthälfte 2024. Ein Arbeitskreis aus Einwohnern aller Ortsteile wird sich um die Detailplanung kümmern. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, sollte sich bei Dorfmoderator Hartmut Löhmann melden (Tel. 04275/12 32).

Sein „Amtskollege“ Gerd Rath gab Aufschluss über das Ergebnis der Umfrage zum Thema Carsharing/Mobilitätsservice. Sein Fazit: „Unsere Gemeinde ist offensichtlich noch nicht so weit.“ Von 655 Haushalten hatten nur 44 die Fragebögen ausgefüllt. Man werde das Thema aktuell nicht weiterverfolgen, aber die Pläne wieder aus der Schublade holen, wenn es Fördergelder für das Projekt gibt.

Klaus-Dieter Denker gab einen Überblick über den Ablauf des anstehenden Kreiskönigstreffens in der Regie der Schützenvereine Ehrenburg und Stocksdorf am 9. und 10. September. Die Veranstalter rechnen mit über 2 000 Gästen. Helfer sind willkommen, insbesondere für das Catering bei den Schießwettbewerben, die ab Mitte Juli durchgeführt werden. Ansprechpartner sind Inge Linz (04243/60 21 77), Gaby Gronemeyer (01520/286 99 98) oder Britta Löhmann (04243/37 69).

Engagiert diskutierte die „mittendrin“-Runde die Zukunft des Volksbankgebäudes; die Geschäftsstelle wird am 1. Juli geschlossen. „Die Verantwortlichen sind kooperativ, wir sind im Gespräch“, sagte Hans-Jürgen Schumacher. Die Gemeinde könnte die Räumlichkeiten erwerben. Man hätte längst ein Konzept für die Nachnutzung erstellen müssen, lautete die Kritik eines Besuchers. Es sei alles „im Fluss“, betonte Schumacher: „Erst einmal werden wir die Eigentumsverhältnisse klären. Und außerdem liegen bereits zwei ernsthafte Bewerbungen möglicher Pächter vor.“ mks