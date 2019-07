Kreistagsvorsitzende Dörte Meyer im Interview: Völlig überraschend zum neuen Amt

Der Kreistag ist das höchste Entscheidungsgremium für die Gestaltung der Lebenswelt im Landkreis Diepholz – und hat eine neue Vorsitzende: Ihre erste Sitzung hat Dörte Meyer bereits geleitet. Wie die 54-Jährige ihre Aufgabe versteht und welche Werte sie dabei begleiten, das verrät sie im Interview.

Frau Meyer, Sie sind erst seit drei Jahren Mitglied des Kreistags – und schon dessen Vorsitzende. Eine steile Karriere! Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin gefragt worden! Zwar bin ich erst seit drei Jahren im Kreistag, aber schon etwa 20 Jahre in der Kommunalpolitik. Damals bin ich im Gemeinderat Ehrenburg angefangen, nun aber schon in der dritten Periode im Samtgemeinderat Schwaförden. Das zeigt, dass die Politik mich schon seit langer Zeit begleitet. Es ist bestimmt niemand so sehr überrascht gewesen wie ich, als ich gefragt wurde, den Kreistagsvorsitz zu übernehmen. Vielleicht bin ich auch deshalb gefragt worden, weil ich relativ neutral und unbelastet an diese Aufgabe herangehen kann – weil ich erst seit drei Jahren dabei bin.

Was schätzen Sie an Ihrer Aufgabe als Kreistagsvorsitzende?

Zunächst einmal möchte ich sagen: Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, sie übernehmen zu können. Ich mache sie noch nicht so lange, ich habe ja erst eine Kreistagssitzung geleitet. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass ich in dieser Funktion das Bindeglied zwischen Verwaltung und Kreistag bin. Und ich arbeite total gern mit Menschen unterschiedlicher Fraktionen zusammen. Das macht mir Freude!

Haben Sie eine Maxime?

Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit – das sind für mich ganz entscheidende Werte im Leben. Danach versuche ich immer zu handeln.

Sieben Fraktionen und 63 Abgeordnete im Blick zu haben, ist nicht immer leicht. Was hilft Ihnen dabei?

Ich habe erst einmal die Namen geübt, geübt und geübt (lacht). Dass ich die Sitzung mit voller Konzentration verfolge, versteht sich von selbst. Im Zweifelsfalle habe ich die Verwaltung ja immer neben mir. Man muss sagen: Die Sitzordnung der sieben Fraktionen erleichtert die Sache schon, auch wenn sie in ihrer Breite nicht ganz übersichtlich ist.

Der Kreistag stellt entscheidende Weichen für die Lebenswelt Landkreis Diepholz – und befasst sich deshalb mit einem unglaublich breit gefächerten politischen Spektrum. Welcher Bereich liegt Ihnen besonders am Herzen?

Jugend, Gesundheit und Soziales. Da bin ich auch Mitglied im Ausschuss, und dort fühle ich mich politisch zu Hause. Allein dieses Spektrum ist sehr breit gefächert. Wir hatten vor zwei Jahren den großen Bereich der Asylbewerber und ihre Unterbringung. Aber da gibt es noch so vieles mehr. Man kann das Aufgabenspektrum in diesem Bereich gar nicht genau aufzählen, weil es so groß ist. Es geht um Jugendarbeit, Suchtberatung und, und, und. Es gibt so viele Menschen und Bereiche, die Unterstützung brauchen.

Ihre Mutter Ulrike Schröder war viele Jahre Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin. Gibt sie Ihnen Tipps?

(Lacht) Natürlich steht meine Mutter mir immer mit Rat und Tat zur Seite, aber sie gibt mir keine Tipps. Denn das würde ja bedeuten, dass sie mir sagt, was ich tun soll. Das tut sie nicht. Selbstverständlich ist es schön, jemanden zu haben, der mit seinem Erfahrungsschatz helfen kann. Aber politisch gehe ich meinen eigenen Weg.

Ihr Start war alles andere als einfach, weil Sie in der Kreistagssitzung den Konflikt mit einem kritischen Bürger lösen mussten. Waren Sie auf diese Situation vorbereitet – und: Erwarten Sie in der Zukunft ähnliche Ereignisse?

Ich wusste, dass so etwas auf uns zukommen kann. Aber es war ein Bürger, der einen Antrag gestellt und deshalb Rederecht hatte. Ich bin froh, dass wir diesen Tagesordnungspunkt relativ reibungslos abwickeln konnten. Der Kreistag hat ja den Antrag des Bürgers auf Abwahl des Landrats einstimmig abgelehnt. Ich hoffe nicht, dass es in der Zukunft zu ähnlichen Ereignissen kommt und wir die Polizei im Kreistag brauchen.

Was wünschen Sie sich für die nächste Kreistagssitzung?

Dass ich selbst etwas ruhiger bin. Vor und nach meiner ersten Kreistagssitzung als Vorsitzende habe ich ganz viel Unterstützung und Zuspruch von vielen Kollegen und Kolleginnen erhalten. Das fand ich wirklich sehr, sehr nett. Das hilft mir, auch in Zukunft die Sitzungen mit Freude und Sicherheit zu leiten.