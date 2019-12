Vier „Generationen“ von Kindern begleitet

Ehrenburg – Wenn „Not am Mann“ ist, werde sie nach wie vor zur Stelle sein, aber die Verantwortung habe sie abgeben wollen, sagt Bärbel Töpperwien. Nach 30 Jahren ehrenamtlicher Unterstützung der Jugendfeuerwehr Schmalförden hat sie sich jetzt aus dem „aktiven Dienst“ zurückgezogen.

Ihr Einstieg in die Jugendarbeit hatte persönliche Gründe: Tochter Ayten wollte in die im Dezember 1989 gegründete Jugendfeuerwehr eintreten. Da es seinerzeit keine Betreuerinnen gab, wäre es nicht möglich gewesen, sie aufzunehmen. Bärbel Töpperwien ebnete mit ihrem Einstieg in die Jugendorganisation den Weg für die weiblichen Mitglieder der „ersten Stunde“: Ihrer Tochter Ayten und Tina Meyer sollten viele Mädchen folgen. Ursprünglich hatte sie ihr Engagement zeitlich begrenzen wollen: „Ich habe gedacht, dass irgendwann meine Töchter als Betreuerinnen einsteigen und mich ablösen, aber das hat sich nicht ergeben“, erklärte die 66-Jährige. Es waren die Jugendlichen, die sie immer wieder zum Bleiben überredeten – besonders in Zeiten, als sich die Jugendfeuerwehr wegen fehlender Betreuer aufzulösen drohte.

Seit 1989 hat Bärbel Töpperwien vier „Generationen“ von Kindern in deren Jugendfeuerwehrzeit intensiv begleitet. Viele der rund 150 Jugendlichen konnte sie nachhaltig für die Feuerwehr begeistern. Ihre Aufgabe fand sie unter anderem beim Einüben von Sketchen und Theaterstücken für die „Bunten Abende“. Höhepunkte seien für sie auch die Kreisjugendfeuerwehrzeitlager gewesen. Sie war verantwortlich für die „Platzwache“ und die allgemeine Organisation, war unbestritten die gute Seele, machte aber auch klare Ansagen, „wenn es nicht so lief“. Heute ist Bärbel Töpperwien überzeugt, dass die Arbeit auch ohne ihre Mitwirkung erfolgreich weitergeführt wird: „Die Betreuer kriegen das hin!“

Für die gebührende Verabschiedung der langjährigen Unterstützerin wählte das Team der Jugendfeuerwehr einen besonderen Rahmen: Zur Weihnachtsfeier hatten die Betreuer ehemalige Mitglieder eingeladen. Für den Einkauf von Essen und Trinken sorgte Bärbel Töpperwien – nicht ahnend, dass es um ihre eigene Abschiedsfeier ging. Die 20 Überraschungsgäste überreichten ihr einen Blumenstrauß, eine Collage mit Gruppenbildern aus den letzten 30 Jahren und ein Banner mit der Aufschrift: „Danke, Bärbel“. „Wir danken dir für dein ewiges Kümmern um alle Kleinigkeiten und dafür, dass du uns nie hängen lassen hast!“, fasste Jugendbetreuerin Annika Lange zusammen.

Damit habe sie nicht gerechnet, räumte Bärbel Töpperwien, die nie den Platz im Rampenlicht gesucht hat, ein. Die Arbeit der Jugendfeuerwehr werde sie weiterhin verfolgen und sicher auch bei Veranstaltungen vorbeischauen, versprach sie den Jugendlichen und Betreuern. Sie müsse nur noch üben, Gast zu sein.