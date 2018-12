Vielleicht Kredit erforderlich

Die neue Kinderbetreuungseinrichtung in Neuenkirchen nimmt Formen an. Im Haushalt 2019 ist der Restbetrag des Samtgemeindeanteils an dem Projekt veranschlagt, 55 000 Euro. - Foto: Behling

Schwaförden - 2 197 900 Euro an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sieht der Haushaltsplan 2019 vor, den die Mitglieder des Rates der Samtgemeinde Schwaförden bei ihrer Sitzung im Schwafördener Gasthaus „Zur Herrlichkeit“ einstimmig als Satzung beschlossen. Das ist vielleicht nicht aus dem Sparbuch zu stemmen – vorsorglich eingeplant ist eine Kreditaufnahme, 500 000 Euro.

Die am Montag beschlossene Senkung der Kreisumlage um zweieinhalb Punkte „steht dem Haushalt gut zu Gesicht, ansonsten wäre das ordentliche Ergebnis, das mit 104 600 Euro ausgewiesen ist, weitaus ,dürftiger‘ ausgefallen“, merkte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker an, der einige Erläuterungen zum Zahlenwerk gab. Der „dickste Brocken“ bei den Investitionen ist die geplante Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hoope und Wesenstedt und der zwischen Neuenkirchen und Stocksdorf, die in Summe mit 1 940 500 Euro zu Buche schlägt. Davon abzuziehen wären noch beantragte Zuschüsse aus ZILE-Mitteln (73 Prozent): „Ein Bewilligungsbescheid liegt vor, einer steht noch aus“, teilte Denker mit. Für die Eigenkapitalaufstockung der Samtgemeinde bei der Wasserversorgung Sulinger Land (wir berichteten) sind 156 000 Euro eingestellt sowie 55 000 Euro als Restbetrag des Samtgemeindeanteils am Bau der Kinderbetreuungseinrichtung in Neuenkirchen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich der Schuldenstand der Samtgemeinde auf 24 500,29 Euro. Die Kreditaufnahme würde das Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen, das sich rechnerisch auf 495 100 Euro beläuft. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage bleibt unverändert bei 42 Punkten.

„Erfreulicherweise mal wieder ein Haushaltsplan, der zwei große Investitionsblöcke aufweist“, befand Rainer Klusmann (CDU). „Es ist ein vernünftiger Plan, wir investieren in Infrastruktur.“ Gerd Göbberd (SPD) stellte fest, dass man sich seitens des Landes bezüglich dessen Beteiligung an den Betreuungskosten in den Kindertagesstätten mehr erhofft habe. Positiv seien die Investitionen, und „wir werden es wahrscheinlich ohne Kreditaufnahme schaffen.“ Der Haushalt sei eng kalkuliert, die Kreditaufnahme angesichts des niedrigen Schuldenstandes vertretbar – und die Sanierung der Straßen dringend notwendig, so Henning Jürgens (FDP). Hans-Jürgen Schumacher (WUL): „Wir haben ein Budget, das ist nicht Bayern München, das ist eher FC Freiburg. Und was wir als Samtgemeinde da alles bewerkstelligt bekommen, ist schon aller Ehren wert.“ - ab