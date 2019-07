Wie viel Freibier fließt in 950 Sekunden?

Sudwalde – Die Einwohner des Sudwalder Ortsteils Bensen – auch die „Ehemaligen“ sind eingeladen – und ihre Gäste treffen sich am Sonnabend, 31. August, zur 950-Jahr-Feier des Dorfes. Zum Organisationsteam gehört Ratsfrau Anke Schockemöhle, die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Sudwalde über die Vorbereitungen berichtete – „dann wissen wir, wie der Stand der Planungen ist, wo vielleicht der Schuh drückt und wie wir ihn ein bisschen weiten können“, formulierte es Bürgermeister Rainer Klusmann.

„Wir haben jetzt schon circa 300 Anmeldungen für nachmittags erhalten. Ich war ziemlich verblüfft, dass wir so große Resonanz von den ehemaligen Bensern bekommen haben, die Rückmeldungen stammen größtenteils von ihnen“, berichtete Anke Schockemöhle. „Die Generation 80 plus wird gut vertreten sein, schätze ich.“

Ratsherr Helmut Müller stehe in Verhandlungen mit einem Wirt: „Bis 350 Personen wird es ein 375 Quadratmeter großes Zelt, sollten es mehr werden – wobei es ein öffentliches Fest ist, wir müssen mit der Zahl der Anmeldungen kalkulieren – ist auch ein größeres Zelt möglich.“ Der Wirt bringe eine Imbissbude und eine Pizzabude mit, optional kämen ein Eiswagen und/oder eine Fischbude hinzu. „Die jüngere Generation bei uns hat sich um eine große Hüpfburg gekümmert, 12,50 Meter lang.“ Eine Blaskapelle ist verpflichtet, ebenso ein DJ, der abends für Musik sorgt. Eine geplante Aktion: Es soll 950 Sekunden Freibier geben. „Wie viel geht da durch? Das ist die große Frage...“ Anke Schockemöhle besorgte sich Vergleichsdaten, ihre Schätzung: 180 Liter.

500 Euro für den großen Findling, der eine Gravur bekommt und bei der Feier eingeweiht wird, Dekoration, GEMA-Gebühren, der Kranz, der am Ehrenmal niedergelegt werden soll – grob überschlagen belaufen sich die Gesamtkosten laut Anke Schockemöhle auf wenigstens 2 900 Euro. Von der Gemeinde Sudwalde war bereits ein Zuschuss in Höhe von 2 000 Euro bewilligt worden. „Wir haben ja auch gar nicht damit gerechnet, dass das Fest diese Maße annimmt.“ Die sanitären Anlagen im Schützenhaus seien wohl nicht ausreichend, auch, da sie nicht behindertengerecht ausgestattet sind – einen Toilettenwagen hatte man zwischenzeitlich wieder abbestellt, um Kosten zu sparen. Um die „Baustelle“ will man sich noch kümmern.

Tannengrün zu besorgen und daraus Girlanden für die Zufahrtsstraßen zu binden sei für den Mittwoch vor der 950-Jahr-Feier vorgesehen, am Donnerstag werde voraussichtlich das Zelt aufgebaut, Freitag ist „Buntmachen“ angesagt.

Mit der Kranzniederlegung, in kleinerem Rahmen, beginnt um 10 Uhr das Programm am Samstag, 31. August. Ab mittags sollen die Imbissbuden geöffnet sein, den offiziellen Festakt um 13 Uhr leitet das Bläsercorps der Jägerschaft Grafschaft Diepholz ein, nach den Grußworten gibt es Kaffee, Kuchen und Klönschnack. Im Schützenhaus ist eine Fotopräsentation per Beamer geplant. Um 18 Uhr beginnt die Party mit DJ und den 950 Sekunden Freibier.

Rainer Klusmann signalisierte, dass er und Gemeindedirektor Helmut Denker sich bereits Gedanken gemacht hätten, wie man der Veranstaltung gegebenenfalls weitere finanzielle Rückendeckung geben könnte. Der Bürgermeister dankte Anke Schockemöhle und Helmut Müller, aber auch allen weiteren Einwohnern Bensens, die sich in die Organisation der 950-Jahr-Feier einbringen. „Wir haben rund 90 Wahlberechtigte, und beim letzten Planungstreffen im Schützenhaus waren 24 Benser – das finde ich klasse“, betonte Anke Schockemöhle. ab