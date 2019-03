Verpuffung setzt Aufsitzmäher in Brand

Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag in Schwaförden

+ Das Feuer zerstörte den Aufsitzrasenmäher. Foto: Faust/Feuerwehr

Schwaförden – „Unklare Rauchentwicklung“ meldete die Einsatzleitstelle am Dienstag um 10.40 Uhr der Ortsfeuerwehr in Schwaförden: „Auf einem Hof an der Mallinghäuser Straße stand ein Aufsitzrasenmäher in Vollbrand“, teilt Feuerwehrpressesprecher Florian Faust mit.