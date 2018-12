Vermisste Fahne kehrt zurück

Schmalförden - Das 125-jährige Bestehen der Soldatenkameradschaft Schwaförden-Mallinghausen feiern deren Mitglieder – aktuell sind es 51– und ihre Gäste am 16. März 2019, im Schwafördener Dorfgemeinschafthaus. Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe bereitet das Jubiläum vor, zu dem auch eine Festschrift in Arbeit ist: „Sie wird Anfang Januar fertig sein“, kündigt Vorsitzender Norbert Belke an, „wir haben viel Unterstützung durch hiesige Firmen bekommen, 500 Exemplare werden gedruckt.“ Die Geschichte des Vereins ist genau dokumentiert: „Wir haben Unterlagen vom ersten Tag bis heute.“

Die liegen teilweise in altdeutscher Schrift vor, „die Texte haben wir dann von älteren Leuten ,übersetzen‘ lassen.“

Der Kriegerverein Schwaförden, so der erste Name, wurde am 16. März 1894 auf Initiative von Friedrich Imholze, Heinrich Möhlenbrock und Heinrich Heinhorst gegründet, 34 weitere Personen schlossen sich ihm am selben Tag an. „Die Gründungsmitglieder hatten zum Teil am Feldzug 1866 gegen Österreich beziehungsweise dem gegen Frankreich 1870/71 teilgenommen. Es ging darum, die im Felde erlebte Kameradschaft zu bewahren“, erklärt Norbert Belke, „aber auch um die gegenseitige Hilfe. So ist bemerkenswert, welche Unterstützungsbeiträge an Kameraden, an Witwen und Waisen geleistet wurden, nach beiden Weltkriegen.“ Den ersten Vorstand der Kameradschaft bildeten als Vorsitzender Heinrich Möhlenbrock, als Schriftführer Heinrich Heinhorst und als Kassierer Johann Trümper. Von Anfang an gehörten Mitglieder aus Mallinghausen dem Verein an, der 1911 in Kriegerkameradschaft Schwaförden, 1937 in Kriegerkameradschaft Schwaförden Mallinghausen umbenannt wurde. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ruhte das Vereinsleben. Im Dezember 1951 berief Heinrich Brinkmann eine Versammlung ein, bei der sich 54 Personen dem Verein anschlossen, der nun, auf Anordnung der britischen Besatzungsmacht, als „Kameradschaftliche Vereinigung Schwaförden-Mallinghausen“ firmierte, 1978 in „Kriegerverein Schwaförden-Mallinghausen“ und schließlich, 1987, in Soldatenkameradschaft Schwaförden-Mallinghausen umbenannt wurde.

Da die erste Vereinsfahne aus Seidentuch mit Stickereien, 1897 zum Preis von 350 Goldmark erworben, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufzufinden war, wurde eine neue beschafft – kurz nach deren Einweihung 1954 fand sich ihre Vorgängerin bei der Renovierung von Strahmanns Saal wieder an, „man vermutet, dass der nicht aus dem Krieg zurückgekehrte Vereinswirt August Strahmann sie in Sicherheit gebracht hatte.“

Schießsport gehört seit Gründung zum Vereinslebgen. „Aus einem Protokoll von 1926 geht hervor, dass es ,Kriegerschützenfeste‘ und einen ,Strahmannschen Schießstand‘ gab“, berichtet Belke. 1933 baute der Verein einen eigenen Schießstand – der wurde Ende der sechziger Jahre fast komplett abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet, Bauherr war der Schützenverein Schwaförden. Noch heute betreiben die Mitglieder der Kameradschaft den Schießsport im Stand am jetzigen Dorfgemeinschaftshaus. 1965 beschloss die Mitgliederversammlung, mit knapper Mehrheit, eine Damenschießgruppe zu gründen – beim Schützenverein war man seinerzeit noch nicht bereit, diesem Wunsch schießsportinteressierter Damen zu entsprechen. Belke: „Die Gruppe hatte einen eigenen Vorstand. Die Damen treffen sich noch heute.“

Zur Tradition der Kameradschaft gehört bis heute die Kranzniederlegung und Andacht am Ehrenmal anlässlich des Volkstrauertages. Jährlich wird ein Preisdoppelkopfturnier ausgerichtet, seit einigen Jahren unterstützen die Kameraden die Organisatoren des Winterbasares als Ausrichter. Auch der Frühschoppen mit Schlachteplatte-Essen und Konzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen ist längst etabliert – die nächste Ausgabe ist für den 3. Februar geplant. Im Sommer wird gegrillt, es gibt Fahrradtouren und manchmal einen größeren Ausflug, zum Beispiel zur Marinewerft, zählt Norbert Belke weitere Aktivitäten auf. Als Vorsitzender hatte er 2008 die Nachfolge von Manfred Denker angetreten.

Wie sieht die Zukunft der Soldatenkameradschaft Schwaförden-Mallinghausen aus? „Unser ältestes Mitglied ist fast 100, der Altersdurchschnitt liegt so bei 60 – auch ein paar 30-Jährige sind dabei, aktive Berufssoldaten. Die Kameradschaft langfristig zu erhalten, wird eine Herausforderung“, weiß Belke. Die das Team angehen wolle, „wir haben im Moment einen aktiven Vorstand.“ - ab