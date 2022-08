Verliebt in Alpakas: Anke Scharrelmann baut in Scholen Herde auf

Von: Sylvia Wendt

Anke Scharrelmann mit Stuten aus der Herde „Alpakas vom Geestmoor“ in Scholen/Voigtshausen. © S. Wendt

Scholen – Man soll ihnen nicht zu tief in die Augen schauen, heißt es. Sonst sei es um einen geschehen. Anke Scharrelmann aus Voigtshausen in Scholen hat den Alpakas zu tief in die Augen geschaut. Und ja, es stimmt, es war sofort um sie geschehen: „Ich fand die Tiere schon seit Jahren schön. Früher hatten wir auf unserer Weide Ammenkühe, die haben wir vor einigen Jahren abgeschafft.“ Und fast zeitgleich klickt sich Anke Scharrelmann mit der Stichwortsuche Alpakas durch das Internet – und wird in Wachendorf fündig.

Die Frage an Ehemann Frank, ob man sich das mal anschauen könne, führt zum gemeinsamen Ausflug nach Wachendorf – und dann ist auch Ehemann Frank hellauf begeistert.

Drei Schafe, die das Gras kurz halten zwischen den Tannenbäumen, ein paar Enten, Hühner und zwei Hunde gehören bereits zum Haushalt auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb. Und die 52-Jährige macht Ernst. Ausführlich informiert sie sich, macht Schulungen (etwa, wie man die Tiere halftert, sodass es für sie stressfrei ist), bereitet alles vor, um eine eigene Alpaka-Herde aufzubauen. „Alpakas sind pflegeleicht, man hat nicht viel Arbeit“, schildert Anke Scharrelmann Vorteile in der Haltung der Tiere.

„Nicht viel Arbeit“ kann man unterschiedlich interpretieren: Für jemanden, der landwirtschaftliche Arbeit gewöhnt ist, sind die dennoch anfallenden Aufgaben vielleicht leichter zu stemmen, als für jemanden, der neu im Thema Tierhaltung ist. Anke Scharrelmann etwa freut es, dass die Tiere sich einen (oder auch mehrere) Flecken auf der Weide als „Toilette“ aussuchen, hier ihr Geschäft erledigen und sie die Hinterlassenschaften deshalb gezielt beseitigen kann.

Denn: Alpakas werden als Herde gehalten, nicht als Einzeltiere. „Nicht unter zwei bis drei Tieren“, mahnt Scharrelmann. Also kauft das Ehepaar fünf weibliche Tiere, zwei davon sind tragend und so wächst die Herde schnell auf sieben an. Wobei, schnell ist relativ: Die Muttertiere sind elfeinhalb Monate tragend. Wie findet man heraus, dass eine Stute tragend ist? „Dann spuckt sie die Hengste an“, sagt Anke Scharrelmann und grinst.

Die Herde „vom Geestmoor“ bilden derzeit die Hengste Ailton, Finlay, Kimari und der erst wenige Wochen alte Boomer sowie die Stuten Peggy, Luna, Madison, Emma und Sue Ellen, die Ende August ihr Junges erwartet.

„Hengste wollen wir eigentlich nicht behalten. Das hatten wir so beschlossen“, erklärt Scharrelmann – und muss lachen. Die beiden Jungtiere, die zuerst geboren wurden, waren, natürlich, Hengste. Und für sie wurde der Stall erweitert – männliche und weibliche Tiere müssen getrennt gehalten werden.

„Wir haben aber Platz genug“, stellt Anke Scharrrelmann klar. Auch im extra konzipierten Stallgebäude, das neu gebaut wurde. Fünf Hengste und zehn bis 15 Stuten – dass ist die maximale Größe der Herde, so der aktuelle Beschluss. Die Kinder haben Papa Frank Scharrelmann eine hölzerne Zweierschaukel zum Geburtstag geschenkt. Das Ehepaar hat sie auf die Weide gestellt, genießt den Blick auf die Herde.

Die Gäste der Tagespflege „Kirchenstübchen“ aus Schmalförden durften die Alpakas streicheln, füttern und ihnen beim Baden zusehen. © Scharrelmann

Nur zum Angucken durch das Ehepaar Scharrelmann allein allerdings sollen die Tiere nicht da sein. Anke Scharrelmann ist in der ambulanten Pflege tätig und hat schon erste Besuchergruppen bei den Alpakas begrüßt – das Gelände und der Zugang dorthin sind barrierefrei, sagt sie. Per Kleinbus seien die Gäste in die Weide gefahren, hätten dann auf Stühlen gesessen – inmitten der Herde. Die Tiere seien zwar von Natur aus scheu, aber auch neugierig und kämen langsam näher. Sie freuen sich über eine Ration Futter – und genießen ihr Bad. Extra aufgebaut ist ein Kinder-Planschbecken – das die Alpakas erfreut. „Die Tiere lieben es, zu baden“, berichtet Anke Scharrelmann

Die Hengste übrigens trauen sich eher näher, als die Stuten: „Die Hengste sind anhänglicher.“ Tische und Stühle unter einem Pavillon aufgestellt – und schon wäre dies der ideale Frühstücksplatz, wie ihn sich Anke Scharrelmann vorstellt.

Das Weihnachtsgeschenk der Tochter für Mama Anke war eine Alpakawanderung – und genau dieses Angebot will auch Anke Scharrelmann etablieren: „Wir haben hier direkt das Moor, können wunderbare Touren anbieten. Ich will aber die Gruppen klein halten.“ Starten könnten die Touren offiziell ab 2023. Anke Scharrelmann will auch dazu erst geschult werden, Ideen sammeln, einen Parcours lernen – und diesen den Tieren vorstellen.

Die „Alpakas vom Geestmoor“, wie die Herde offiziell heißt, liefern auch Wolle. Die Schur erfolgt im Mai, jedes Tier lässt dann etwa drei bis dreieinhalb Kilo Wolle. „Die, die nicht weiterverarbeitet werden kann, wird als Dünger genutzt“, berichtet Scharrelmann. Produkte aus der Wolle verkauft sie nebenbei, etwa Decken, geeignet für Allergiker und Asthmatiker. „Die Decke ist eine Ganzjahresdecke, ist temperaturregulierend – das heißt: Sie kühlt im Sommer und wärmt im Winter.“

Hat Anke Scharrelmann vor, noch einen Hofladen anzugliedern? „Nein, soweit bin ich noch nicht.“