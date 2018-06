Nur verletzen, nicht außer Gefecht setzen

„Werd' dir deiner Stärke bewusst“

Trainerin Michele Melcher beim Selbstbehauptungskurs an der OBS Ehrenburg.

Ehrenburg - Nach einem Jahr Vorbereitungszeit setzen Anna Lea Wacker (20), Michele Melcher (19), Celina Marz (18), Can Yildrim (20) und Katharina Betker (17) die Theorie in die Praxis um: In ihrem Projekt „Werd' Dir Deiner Stärke bewusst...“ vermitteln die Zwölftklässler der Fachoberschule Wirtschaft (Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup, Sulingen) am Mittwoch 36 Schülerinnen und Schülern der Oberschule Schwaförden die Grundlagen der Selbstbehauptung.