Urnengräber auf dem Sudwalder Friedhof erhalten Hinweisschilder

Von: Sylvia Wendt

Zwölf Gräber umfasst der „Garten Eden“ in Sudwalde. © S. Wendt

Sudwalde – Ahhh, im Garten Eden liegen... kann, wer sich eines der Urnengräber auf dem Friedhof in Sudwalde sichert. Gut, man wäre dort nicht allein, immerhin ist es eine Gemeinschaftsanlage. Die sechs Urnengrabstellen auf dem Friedhof haben jetzt allesamt Namen bekommen.

Die stark zunehmende Tendenz zu Urnengräbern hält den Kirchenvorstand auf Trab. Flächen ausweisen und konzipieren auf dem Areal einerseits, andererseits für Familienangehörige, Bestatter und „Kirchens“ gleichermaßen zur Orientierung (welche Fläche sich wo für ein Grab befindet) Hinweisschilder fertigen und aufstellen. Notwendig, weil die sechs Flächen auf dem Friedhofsgelände verteilt sind. „Daher hat der Kirchenvorstand mit der Hilfe eines Tischlers und eines Holzhändlers aus unserer Kirchengemeinde die Hinweisschilder samt Ständern entwickelt und gebaut“, erklärt Kirchenvorstandsvorsitzender Johann Buschmann.

Und stellt diese neuen Hinweisschilder, die Hans-Dieter Knake gefertigt hat, vor. Zwölf Plätze umfasst der „Garten Eden“, die Urnengemeinschaftsgrabanlage, auf dem Friedhof in Sudwalde. Die Nachfrage nach großen Grabstellen sinkt zunehmend – pflegeleichte kleine Plätze, wie Urnengrabstellen sie in unterschiedlicher Konzeption anbieten, stellen eine nachgefragte Alternative dar.

„Hacken & Schnacken“ hieß es jetzt im neuen Bienenbeet auf dem Friedhof in Sudwalde. © S. Wendt

Für den Kirchenvorstand ergab sich schon nach den ersten Grabstellen ein Hinweis: Es müssen Ablageflächen vorhanden sein für den Blumenschmuck. Die Beerdigung sei zwar ursprünglich ohne üppigen Blumenschmuck geplant gewesen, dennoch werden Blumensträuße und Gestecke mitgebracht. Der Kirchenvorstand respektive der Friedhofsgärtner entsorgt die verwelkten letzten Grüße regelmäßig. Nicht immer seien die Angehörigen damit einverstanden, berichten Buschmann und seine Stellvertreterin Anke Eickhoff.

Himmelsleiter, Christenfisch, Lutherrose, Christenfisch: Wer hat eigentlich die Namen ausgesucht? Der Kirchenvorstand.

Der ist in der Kirchengemeinde Sudwalde nicht nur kreativ tätig, sondern auch ganz handfest, rückt mit allerlei Gerät an, wenn die Einladung zum Termin „Hacken & Schnacken“ eintrudelt. Drei bis vier Mal im Jahr, oder auch nach Bedarf, so Anke Eickhoff, wird zu diesem Termin auf den Friedhof gebeten. Nicht allein der Kirchenvorstand fühlte sich jüngst angesprochen – auch andere Bürger hatten Zeit und Lust, sich einzubringen. Seit zwei Jahren blüht und gedeiht das Bienenbeet im Rund von acht Metern Durchmesser – und zwischen Steppensalbei, Lavendel, Frauenmantel und Sonnenhut mischt sich auch auf dem Friedhof allerlei Unkraut. Das galt es nun zu entfernen.

Schilder helfen, die Grabstellen leichter zu finden. © Kirchengemeinde

Der Kirchenvorstand hat sich seit 2012 als Ziel vorgegeben, den Friedhof zu begrünen. Das Bienenbeet ist das jüngste Projekt. Eine Hummel taucht derweil ein in die blauen Blüten des Ehrenpreises, während die große Schar an Helfern hackt – und zeitgleich ein bisschen schnackt. Die Damen und Herren arbeiten flink und haben schnell die erste Schubkarre mit Unkraut gefüllt.

Der Friedhof als Treffpunkt, zur Kommunikation der Angehörigen: „Unser Friedhof soll ein Platz für die Toten und die Lebenden sein. Er kann sowohl Ruhe als auch Lebendigkeit bieten“, heißt es in Sudwalde. Der Kirchenvorstand lädt ein: „Wer dabei mitwirken möchte, ist herzlich willkommen.“

Nicht vergessen werden dürfen daher die Tortenbäcker: Nach getaner Arbeit gibt es Kaffee und Kuchen.

Kontakt Ansprechpartner der Friedhofsverwaltung in Sudwalde sind Johann Buschmann (Tel. 0 42 47 / 14 44), Monika Meier (Tel. 04247 / 3 26) und Peter Strauß (Tel. 0 42 47 /6 43). Das Büro der Kirchengemeinde ist montags von 16.30 bis 19 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet (E-Mail: KG.sudwalde@evlka).