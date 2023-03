Burchard Upmeyer seit 60 Jahren Mitglied

Von: Sylvia Wendt

Ehrungen: Hegeringleiter Rainer Landwehr mit Helmut Meins, Sonja Kirchner, Heino Harms sowie Burchard Upmeyer (von links; es fehlt Hilke Imhof-Bittner). © Hegering

Hegering Harmhausen: Wolf breitet sich weiter aus

Harmhausen – Ehrungen langjähriger Mitglieder, Berichte aus dem Jagdjahr, neues aus der Jagdpolitik sowie ein Vortrag über die Gänsebejagung standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Hegerings Harmhausen.

Hegeringleiter Rainer Landwehr informierte über anstehende Änderungen im Bundesjagdgesetz. Darunter die, im Hinblick auf den Amoklauf in Hamburg, diskutierte Verschärfung des Waffenrechtes. Änderungen bei der Baujagd sowie der Hundeausbildung stehen bevor, der bereits eingeführte Schießnachweis habe sich etabliert. Bei der Jagd in der Nähe von Feuchtgebieten sei laut europäischer „Reach“-Verordnung ab sofort die Verwendung von bleifreier Flintenmunition verpflichtend. Landwehr kündigte an, dass es bei der jährlichen Hegeschau in Varrel zukünftig eine verpflichtende Vorlage der Trophäen gebe, da die Beteiligung bisher teilweise unbefriedigend gewesen sei.

Zum Thema Wolf hieß es, dass inzwischen in Deutschland etwa 1 200 Wölfe, davon zwischen 4 00 bis 5 00 in Niedersachsen, nachgewiesen seien. Landwehr: „Auch in den heimischen Revieren sind Wölfe inzwischen häufiger nachzuweisen.“

Frank Bokelmann, Obmann für das Schieß- und Hundewesen, kündigte das Hegeringschießen für 7. Juli ab 15 Uhr im Schießstand in Stadt an. Der Jagdschützenclub Sulingen feiert sein 50-jähriges Bestehen, das am 17. Juni in Verbindung mit dem Birkhahnschießen im Rahmen eines kleinen Festes begangen werden soll.

Rainer Landwehr zeichnete Burchard Upmeyer für 60-jährige Mitgliedschaft aus, Heino Harms für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Helmut Meins, Sonja Kirchner und Hilke Imhof-Bittner, die bereits im Jahr 2020 ihr Jubiläum gehabt hätte, für 25-jährige Mitgliedschaft.

Den Preis für die beste Prädatorenbejagung sicherte sich das Revier Wesenstedt.

Zum Abschluss referierte Sven Lübbers vom Jägerhof Springe über die Gänsebejagung. sis/r.