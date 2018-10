Unterstützung für WPZ-Team

Simon Reißig (Rinteln) und Fabian Meyer (Bochum) absolvieren FÖJ in Schwaförden

+ Die FÖJ-ler Fabian Meyer (links) und Simon Reißig freuen sich auf die zehn Monate im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst. - Foto: Städing/Landesforsten

Schwaförden - Ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst in Schwaförden haben Simon Reißig aus Rinteln und Fabian Meyer aus Bochum vor einigen Wochen begonnen. „Erstmals in einer Doppelbesetzung verstärken die beiden die Arbeit der Förster, Forstwirte und Waldpädagogen in dem weitgefächerten Aufgabenspektrum eines Waldpädagogikzentrums der Niedersächsischen Landesforsten“, teilt Landesforsten-Pressesprecher Rainer Städing mit.