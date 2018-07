Sudwalder „Uniklinik“-Team auf alles vorbereitet

Das Team der „Uniklinik Sudwalde“ am Heuerlingshaus.

Sudwalde - „Bisher hatten wir keine großen Unfälle zu beklagen“, sagt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Andreas Held, Personalchef der „Uniklinik Sudwalde“. Kreislaufprobleme, Sportverletzungen und Heimweh machen das Gros der Krankheitsfälle aus.

Das Personal ist auf alles vorbereitet: Nicht nur Salben, Verbände und „Heimweh-Tabletten“ sind in Krankenhausmengen vorhanden. Lagerärztin Ivonne Arndt und das Team des DRK residieren im Heuerlingshaus am Rande des Kreisfeuerwehrzeltlagers. 20 Mitarbeiter leisten in zwei Tagschichten Dienst, die Nachtbereitschaft ist mit zwölf Kräften besetzt.

Das hauptamtliche Personal der Rettungswachen Leeste und Bassum wird unterstützt von Freiwilligen der DRK-Bereitschaften aus dem gesamten Landkreis Diepholz. Andreas Held: „Drei Viertel sind Ehrenamtliche. Zum Glück ist es nicht schwer, die Mitarbeiter für diesen Dienst zu begeistern.“ Das Jugendfeuerwehrzeltlager sei die größte und zeitintensivste Veranstaltung, die der Sanitätsdienst im Landkreis betreut.

Das DRK ist auf allen Sportstätten mit Fahrzeugen und Personal präsent, Kranke und Verletzte finden außerdem von 8.30 Uhr bis zum Abend Ansprechpartner im „Ärztehaus“. Ivonne Arndt ist im Fall der Fälle rund um die Uhr erreichbar. „Wir haben hier eine Mischung von Notfallambulanz und hausärztlicher Sprechstunde“, erklärt Andreas Held. Inklusive der Besucher, die täglich zum Verbandwechsel kommen, suchen 20 bis 25 Patienten täglich die Praxis auf. „Wir haben gerade so viel zu tun, dass keine Langeweile aufkommt“, heißt es aus dem Team.

Dass manche Verletzte, die im Grunde nur ein Pflaster brauchen, in Begleitung von 20 Personen kommen, gehört zu den Besonderheiten der „Uniklinik“ auf Zeit. Erkältungskrankheiten waren in diesem Jahr eher eine Seltenheit, vermehrt traten dagegen hitzebedingte Beschwerden auf. Ein Problem, vor dem Ärztin und DRK in diesem Jahr erstmals standen, war die Häufung von Brechdurchfällen.

„Wir sind Profis genug, dass uns so etwas nicht aus der Bahn wirft“, unterstreicht Andreas Held. Man sei bestrebt, immer „einen Schritt vor der Lage“ zu sein, das habe auch dieses Mal in enger Zusammenarbeit mit der Kreisjugendfeuerwehrleitung hervorragend funktioniert: „Bevor das Gesundheitsamt Maßnahmen angeordnet hat, waren sie schon eingeleitet.“ Die Kooperation mit der Lagerleitung sei „absolut top“, betont Held: „Sie war immer schon ‚eins plus‘, diesmal vergeben wir ‚eins plus mit Sternchen‘.“

mks