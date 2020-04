Ungewöhnlicher Fund in Neuenkirchen

Plastikbox mit 14 Taschenmessern: Polizei hofft auf Hinweise zur Herkunft

+ Die Polizei bittet um Hinweise auf die Herkunft der Plastikbox mit den 14 Taschenmessern, die in Neuenkirchen gefunden wurde. Foto: Polizei

Neuenkirchen – „Der Bewohner eines Hauses an der Cantruper Straße in Neuenkirchen hat am Sonntagmorgen eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Auf seinem Gartentisch lag eine Plastikbox, darin befanden sich 14 kleine Taschenmesser“, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.