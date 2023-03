Junger Mann stirbt bei Unfall auf der L341 zwischen Anstedt und Ehrenburg

Von: Sylvia Wendt

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 341 gestorben.

Anstedt/Ehrenburg - Ein 22 Jahre junger Mann aus Sulingen ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der L341 gestorben. Er war mit einem Opel Vectra aus Ehrenburg kommend in Richtung Anstedt gefahren, berichtet die Polizei von ersten Erkenntnissen. Laut Zeugenaussagen habe er mit hoher Geschwindigkeit ein vor ihm fahrendes Auto überholt.

In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum: „Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass sein Fahrzeug weit auf einen Acker geschleudert wurde. Auch der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug gerissen. Der Fahrer war in seinem Pkw eingeklemmt“, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Ein Fahrzeugwrack neben der L341 zwischen Ehrenburg und Anstedt. Der Fahrer, Jahrgang 2000, ist gestorben. © Wendt, Sylvia

Polizei, 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Anstedt, Wesenstedt, Schwaförden und Schmalförden (unter der Leitung von stellvertretendem Gemeindebrandmeister Cord Hartau) und Rettungskräfte waren vor Ort. Jegliche Hilfe kam für den 22-jährigen Mann jedoch zu spät. Entgegen ersten Angaben waren es die Polizeibeamten des ersten Streifenwagens vor Ort, die den Mann aus dem Wagen befreien konnten.

Die Landesstraße 341 musste für die polizeilichen Ermittlungen und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehren unterstützten bei der Bergung des Fahrzeuges und der Reinigung der Fahrbahn und leuchteten für die Ermittlungsmaßnahmen der Polizei die Unfallstelle aus, teilt ein Sprecher der Feuerwehren mit. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Einsatzkräfte und die Angehörigen.

Update: Die Polizei in Sulingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben rund um das Unfallgeschehen machen können, sich unter Tel. 04271/9490 im Polizeikommissariat Sulingen zu melden.