Üben für den Ernstfall

Wesenstedt - Eben war alles noch in Ordnung und dann das: Der Zuschauer erinnert sich an dieses Spiel, bei dem man Handschuhe tragen muss, um dann mit Messer und Gabel Schokolade zu schneiden. Handschuhe trägt der Feuerwehrmann auch, zur Kenntlichmachung einer Wasserentnahmestelle will er ein Warndreieck aufstellen. Allein – de kleine Stift, der zwei Elemente zur Spitze des Dreiecks zusammenhält, fällt raus und auf den Boden. Das Ding wieder einzufädeln, mit diesen nicht für Filigran-Arbeiten genähten Handschuhen, kostet Zeit. Die tickt unablässig, während die Wettbewerbsgruppe Anstedt in voller Montur die Übung bei den Wettkämpfen in Wesenstedt absolviert.

Warum zieht er denn die Handschuhe dafür nicht einfach aus? „Weil man das nicht darf, Sicherheitsbestimmungen“, kommentieren umstehende Feuerwehrmitglieder. Andere Wehren stellen einfach eine Lampe auf, warum nimmt er denn solch eine nicht, anstatt dieses Plastik-Dreiecks? „Es darf nur benutzt werden, was zur Ausstattung des Wagens gehört.“ Mannmannmann.

Die Wettbewerbe der Ortsfeuerwehr in der Samtgemeinde Schwaförden sorgen am Samstagnachmittag dafür, dass sich alle Altersgruppen auf dem Areal rund um das Feuerwehrhaus Wesenstedt wiederfinden. Gut 40 Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf zwischen Kuchen und Kuppeln. Aktive Kameraden, die Oldie-Gruppen und die Jugendfeuerwehren messen sich, die Kollegen der Feuerwehren aus der Samtgemeinde Siedenburg sind wieder als Schiedsrichter dabei.

Alle gucken besonders aufmerksam, was die anderen machen, denn: Die Bestimmungen haben sich vor gut einem Monat geändert. Die Übungen sind neu, aufgeteilt in drei Module – Löschangriff, kuppeln nach Zeit und fahren nach Geschicklichkeit. Gefragt, was ihm an Aufgabenstellung fehle, antwortet Wesenstedts Ortsbrandmeister Uwe Günnemann: „Aufgaben im Bereich der technischen Hilfeleistungen.“ Die Teams haben den Ablauf noch nicht zig Mal über Jahre trainiert. Andererseits: Die Übungen orientieren sich an dem, was bei einem echten Einsatz auch gefordert ist. Präzises Fahren mit den Einsatzfahrzeugen etwa. An Kreativität im Hinblick auf Parkoptionen, auch in strikten Verbotsbereichen, mangelt es vielen deutschen Verkehrsteilnehmern ganz und gar nicht. Kommt es zum Einsatz, haben nicht wenige Feuerwehrkameraden bereits im Hauruck-Verfahren gemeinschaftlich Autos versetzt, damit die Feuerwehrfahrzeuge passieren konnten. Aber auch deren genaue Platzierung, damit die Einsatzkräfte optimal arbeiten können, ist wichtig. Und letztlich kommt es im Ernstfall zwar auf jede Sekunde an – weitere Verletzte, wenn Löschwasserentnahmestellen nicht ausreichend gekennzeichnet sind, will niemand riskieren.

Ob allerdings im Ernstfall nicht doch die Handschuhe kurzzeitig mal ausgezogen werden, um Arbeiten abseits von Kuppeln, Schlauchleitung aufbauen oder Ähnlichem?

Elf Ortsfeuerwehren sind aktiv in der Samtgemeinde Schwaförden. Noch ohne Probleme, Nachwuchs für den aktiven Dienst zu gewinnen. Ihre Mitglieder nutzen den Wettbewerbstag in Wesenstedt – die Gastgeber wechseln jährlich – neben allem Klönschnack auch fürs Fachsimpeln. Über Einsätze, über Ausstattung, über die neuen Regeln, über den neuen Übungsablauf.

Die Anstedter Wettbewerbsgruppe muss eine weitere Hürde meistern an diesem Tag: Sie tritt in dieser Zusammensetzung zum ersten Mal an. Und belegt einen guten fünften Platz. Den Sieg sicherte sich das Team aus Affinghausen. - sis