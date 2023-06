TV-Altherrenkicker holen den Neuenkirchen-Pokal „nach Hause“

Von: Sylvia Wendt

Die erfolgreichen Teams des TV Neuenkirchen nach der Siegerehrung beim „Neuenkirchen-Turnier“ in Melle. © TV Neuenkirchen

Neuenkirchen – Seit 1987 wird die deutsche Meisterschaft der Neuenkirchener ausgetragen. In der jüngsten, der 35. Ausgabe (zwei Jahre musste aufgrund der Pandemie pausiert werden) konnte der heimische TV Neuenkirchen die Meisterschaft zum insgesamt dritten Mal gewinnen. Der letzte TVN-Sieg datiert aus dem Jahr 2011.

Das Turnier wird ausschließlich zwischen den Mannschaften aus den bundesweit verteilten Gemeinden namens Neuenkirchen ausgetragen. Was bedeutet, dass auf jeden Fall Neuenkirchen als Sieger hervorgeht. Der heimische Verein tritt unter dem Namen „TV Neuenkirchen/Bassum“ an.

Gastgeber in diesem Jahr war der TV Neuenkirchen-Melle, in der Nähe von Bielefeld, der elf Mannschaften begrüßen konnte – acht Altherren-Mannschaften und drei Damen-Teams, zwei der drei stellte der TVN/Bassum.

„Die Damen spielten erst in der Gruppenphase gegen die Altherren mit, später wurden Platzierungsspiele für die Damen ausgespielt. Dabei konnte man leider nicht den ersten Platz belegen, sondern den zweiten und dritten. Doch bei den Damen stand der Spaß mehr im Vordergrund als der Erfolg, sodass man mit dem Turnierablauf fein war“, bilanziert Timo Lües für den TVN. Die Damen reisten bereits am Freitag an, feierten ihren Saisonabschluss.

Bei den Altherren hingegen sei teilweise „richtig Pfeffer im Spiel“ gewesen, berichtet Timo Lües. Die Mannschaft packte der Ehrgeiz: „Bereits vor der Anreise flachsten wir herum, dass es mal wieder an der Zeit ist, den Pokal nach Hause zu holen. Dass es dann am Ende mit einem sehr ausgedünnten Kader geklappt hat, ist natürlich umso schöner.“

In der Gruppenphase zogen die TVN-Herren ungeschlagen in das Halbfinale ein, sicherten sich mit einem 3 : 1 Erfolg gegen Neuenkirchen/Hadeln die Finalteilnahme. Die drei Tore schoss allein Timo Lües, der mit einem Pokal als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet wurde – er hatte insgesamt sieben Tore geschossen. Bei heißen Temperaturen setzte sich der TVN im Finale gegen den Gastgeber Neuenkirchen/Melle mit 1 : 0 (Tor Rafael Kaluza, Vorarbeit Lües) durch.

Neben den Spielen blieb Zeit für geselliges Beisammensein. „Wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr. Dann wird die Meisterschaft in Neuenkirchen/Rheine ausgetragen, am 22. Juni 2024“, heißt es seitens des TVN.

Der hatte zuvor schon ein sportliches Event auf heimischem Sportplatz absolviert. Eine Neuerung im Rahmen des Sportwerbewochenendes hat sich ausgezahlt: Für den Wettstreit der Neuenkirchener Dörfer um den Kurt-Witte-Pokal konnten die zuletzt kaum jedes ein eigenes Fußballteam stellen. Was tun? „Wir haben auf ein vierköpfiges Dart-Team umgedacht. Und dies hat sich voll ausgezahlt: Insgesamt sechs Dörfer nahmen an dem Turnier teil – und alle hatten sehr viel Spaß“, berichtet Timo Lües für den TV Neuenkirchen. Bis Mitternacht dauerte es, bis sich der Zusammenschluss der Dörfer Nienstedt/Göddern/Egenhausen im Finale gegen Wedehorn durchsetzen konnte.

Sieger im Dörferwettstreit: Nienstedt/Göddern/Egenhausen. © Privat

Ein zweites Highlight des TVN-Wochenendes war das Thekenturnier für jedermann, zu dem elf Mannschaften antraten. Erneut war es fast Mitternacht, bis der Sieger feststand: Unter Flutlicht konnte sich die Mannschaft „Arsenal Longdon“ gegen den Titelverteidiger aus Wedehorn in einem spannenden Finale durchsetzen. Ein Sieg, der bis in die frühen Morgenstunden im Sportheim gefeiert wurde.

Der Sonntag stand im Zeichen der Kinder. „Die Resonanz sowohl auf dem Flohmarkt als auch beim angedachten Cornhole-Turnier war jedoch sehr überschaubar. Dennoch werden wir es im nächsten Jahr wieder versuchen, die Kinder und Familien auf den Sportplatz zu locken. Dann vielleicht mit einem anderen Programm, das besser angenommen wird“, lautet die Bilanz. Für Anregungen und Tipps sei der Vorstand sehr offen, man freue sich über Programmvorschläge.

Weitere Ergebnisse vom Sportwochenende: Das Tischtennis-Showtraining inklusive einer Ballmaschine wurde gut angenommen, besonders wegen der Ballmaschine. Das Damen-Meisterschaftsspiel verloren die TVN-Kickerinnen mit 4 : 5 gegen den TSV Heiligenrode – gefeiert wurde dennoch, die Damen hatten eine Woche zuvor bereits die Meisterschaft „klargemacht“. Die Altherren (Ü 32) mussten 0 : 2-Niederlage gegen den TSV Weyhe-Lahausen hinnehmen, die Gäste konnten dadurch die Altherren-Meisterschaft der Nord-Klasse feiern.

Sieger im Thekenturnier wurde das Team „Arsenal Longdon“. © Privat