Trecker-Treck an Himmelfahrt

Geehrte und ausgezeichnete Mitglieder: Sven Bierfischer, Bernd Stubbemann, Heinrich Meyer, Heinrich Wilkens, Hermann Twietmeyer, Enno Stubbemann, Malte Müller, Annika Hoffmann, Heinrich Bierfischer, Ronald Hoffmann, Dennis Wermke, Philip Friedrichs und Wolfgang Stubbe (von links). © Schützenverein Sudwalde-Menninghausen

Sudwalder Schützen wollen Kinder- und Jugendschießen aufleben lassen

Sudwalde – Deutliches Zeichen für eine Rückkehr in den normalen Jahresablauf im Schützenverein Sudwalde-Menninghausen: Der traditionelle Termin der Jahreshauptversammlung kann nach drei Jahren wieder eingehalten werden. Was 44 Mitglieder ins Dorfgemeinschaftshaus kommen ließ. Auch der Ablauf folgte den tradierten Vorgaben mit den Berichten des Vorstandes um Präsident Wolfgang Stubbe.

Nach dem Protokoll von Schriftführer Henning Twietmeyer und dem Jahresrückblick, den 2. Vorsitzender Sven Bierfischer vorstellte, benötigte Schatzmeister Kevin Kohröde etwas länger, um die finanzielle Situation des Vereins darzustellen. Denn: Das Jahr wurde mit einem „mittleren vierstelligen Fehlbetrag“ abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Kohröde begründete dies mit den hohen Ausgaben für die Schießstandmodernisierung, die abgefedert wurden durch einen Zuschuss der N-Bank in Höhe von 7.000 Euro. Dank für Zuschüsse galt zudem der Gemeinde Sudwalde (Jugendförderzuschuss 200 Euro) und der Volksbank Niedersachsen-Mitte (530 Euro). Größter Posten bei den Einnahmen seien die Mitgliedsbeiträge – Kohröde betonte, dass der Verein erneut mehr neue Mitglieder begrüßen konnte, als verabschiedet wurden: Zehn Neuaufnahmen stehen zwei Austritte gegenüber. Zu den größten Ausgaben 2022 zählen, neben den Modernisierungskosten, die Beiträge an den Bezirksschützenverband. Präsident Wolfgang Stubbe dankte allen, die beim Schießstandumbau geholfen haben, insbesondere Georg Klusmann.

Stubbe gab bekannt, dass der Trecker-Treck wieder im Rahmen des Königsschießens am Himmelfahrtstag (18. Mai) stattfinden soll. Festwirt bleibt die Firma Artmann. Schießsportleiter Philip Friedrichs berichtete, dass das Kinder- und Jugendschießen wieder aufleben soll: Es werde über ein Straßenschießen nachgedacht. sis /r.

Ehrungen und Auszeichnungen im Schützenverein Vereinsmeister Kleinkaliber – Jugend: Josephin Stubbe; Damen: Daniela Twietmeyer; Schützen: Heinrich Wilkens; Kleinkaliber 30 Schuss freie Auflage: Wolfgang Stubbe; Kleinkaliber Freihand: Jannis Kohröde; Luftgewehr – Damen: Melanie Eilts; Schützen: Mathis Kohröde

Neue Ehrenmitglieder: Sigrid Denker, Inge Horstmann, Uwe Helms und Bernd Stubbemann

Ehrungen – 60 Jahre Mitglied: Carl-Heinz Friedrichs; 50 Jahre: Heinrich Bierfischer und Hans Twietmeyer; 40 Jahre: Heinrich Meyer, Karl-Heinz Niebuhr, Wilhelm Riechers und Hermann Twietmeyer; 25 Jahre: Enno Stubbemann; zehn Jahre: Martin Friedrichs, Annika Hoffmann, Ronald Hoffmann, Rune Knake, Malte Müller, Barbara Radula und Imke Harms