Topf auf Herd vergessen: Küchenbrand

Feuerwehreinsatz am Sonntagmittag in Sudwalde

+ 31 Feuerwehrkräfte kamen zum Einsatz. Foto: Faust/Feuerwehr

Sudwalde – Feuerwehreinsatz am ersten Adventssonntag in Sudwalde: „Gegen 11.50 Uhr bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Ramker Straße, dass er einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen hatte“, teilte Feuerwehrpressesprecher Florian Faust am Montag mit. „Als er den Brandgeruch wahrnahm, alarmierte er sofort die Feuerwehr, drückte am Sicherungskasten noch die Sicherungen raus und verließ das Haus.“