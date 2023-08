Tonnenschwer und fein gearbeitet

Von: Sylvia Wendt

Regina Schnersch lädt ein in ihr Atelier und ihren Skulpturengarten in Neuenkirchen. © Wendt, Sylvia

Steinbildhauermeisterin Regina Schnersch öffnet ihr Atelier am 9. und 10. September

Neuenkirchen – Manche Kunstwerke darf man ja nicht berühren, aber die Werke von Regina Schnersch lechzen danach. Kalksandstein, Basalt, Alabaster, Granit oder Labrador (aus Schweden) steht und liegt im Garten der Künstlerin, die neu nach Neuenkirchen gezogen ist – und ihr Atelier öffnet am 9. und 10. September im Rahmen der gleichnamigen Aktion des Vereins „Kunst in der Provinz“.

Haste da Steine drin? Ja: Wenn Regina Schnersch umzieht, ist das ein Schwertransport. Angesichts der Formensprache, die sie den Steinen entlockt, erscheint das als Widerspruch. „Tonnenschwer“ impliziert einen Kawenzmann als Kunstwerk, jedoch filigran und schmalhalsig rekeln sich einige Stelen. Die offenbaren schmale Rinnen für jene, die ihre Finger auf der Oberfläche entlanggleiten lassen. Wer groß genug ist, um draufzuschauen, entdeckt sie auch mit bloßem Auge.

„Side by Side“ ist in der Pandemie entstanden. © Wendt, Sylvia

Welch unendliche Geduld vonnöten ist, um ausgerechnet eine perlige Kugelreihe aus einem der härtesten aller Steine zu formen – Regina Schnersch lächelt darüber hinweg. Und, ja, es erfordert auch Mut, so einen Stein zu behauen, zu flexen und fräsen, denn: Wenn sie sich verhaut, verflext und verfräst, dann wars das. „Was weg ist, ist weg“: Ein „Berufsrisiko“ mit dem alle ausgebildeten Steinbildhauermeister, wie auch Regine Schnersch eine ist, ihrem Alltag begegnen. Schnersch lässt sich nicht aufhalten, sondern legt ihre Idee in den Stein – und lässt Formen entstehen. Kommt zuerst der Stein oder zuerst die Idee? „Es wird mehr, dass es zuerst der Stein ist“, sagt Schnersch. Manches Mal liege der lange, ohne von ihr bearbeitet zu werden. Am liebsten arbeitet Schnersch direkt am Stein, soll heißen: Da wird kein Modell gefertigt, sondern gleich Hand angelegt. Mitunter malt sie mit Kreide eine Idee auf. „Und wenn die dann doch nicht passt, kann ich das wegwischen und neu anfangen. Man muss nur den Mut haben, den ersten Schritt zu machen.“ Manchmal ändere sich das Gefühl, die Idee. Aber dafür gibt es dann ja andere Steine. „Ich arbeite sehr mit den Strukturen, die der Stein vorgibt. Da gibt es jene Steine, die großen Widerstand bieten und solche, die weich sind – beide Optionen sind mit gewissen Notwendigkeiten in der Handhabung verbunden. Aber Regina Schnersch ist ja Steinbildhauermeisterin und als solche, „weiß ich, wie ich dahin komme, wo ich hinwill.“ Ihre Skulpturen wirken im grünen Neuenkirchener Gartenparadies, das sich Regina Schnersch nach und nach schafft, nicht wie Fremdkörper, sondern greifen die Formensprache der Natur auf. Wusste man, dass es auch Steine gibt, die „rosten“?

Neues Werk und alter Trogstein. © S. Wendt

Hat sich ihre eigene Formensprache in der Zeit der Pandemie verändert? „Oh ja.“ Regina Schnersch weist auf ein Werk hin, das aussieht wie „geöffnet“. Wer drumherum geht, sieht, dass es immer noch ein einziger Stein ist, der aber aus vielen Winkeln aussieht, als wären es zwei Hälften. „Side by Side“ hat Regina Schnersch das Werk genannt. Seite an Seite, aber abgewandt, auf Distanz – wie die Menschen in der Pandemie.

Das Licht bestimmt die Farbe. © Wendt, Sylvia

Die Arbeit als Künstlerin hat sie seit der Ausbildung durch die Meisterschule in Aschaffenburg und über Lebensstationen in Frankfurt und Marburg nun nach Neuenkirchen gebracht. Hier teilt sich ihre Zeit auf in die künstlerische Arbeit im Atelier und jene als Krankenschwester im Kinderhospiz Löwenherz. Zweites Standbein von Regina Schnersch ist die umfassende medizinische Ausbildung, die der Kunst das Atelier beschert. Insbesondere aber den Skulpturengarten, den Regina Schnersch in Neuenkirchen an der Cantruper Straße 30 schafft: „Ich freue mich auf den Austausch und Gespräche am 9. und 10. September.“

Offenes Atelier

Geöffnet ist das Atelier von Regina Schnersch, genauer: ihr Skulpturengarten, am Samstag, 9. September, von 14 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 10. September, von 11 bis 18 Uhr. An beiden Tagen ist Musikerin Yatsuba zu Gast und spielt Sound-Collagen auf der elektrischen Gitarre. Mehr Infos unter www.reginaschnersch-skulpturen.com