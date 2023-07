Tödlicher Unfall bei Scholen: Laster krachen auf B61 frontal zusammen

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Bei einem Frontal-Crash ist am Montag ein Mann auf der B61 bei Anstedt gestorben. © Nord-West-Media TV

Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall im Landkreis Diepholz gestorben. Der Mann war auf der B61 unterwegs und geriet in den Gegenverkehr.

Scholen – Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 61 zwischen Scholen und Sulingen ist am Montag, 31. Juli, der Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Der 26 Jahre alte Mann war laut Angaben einer Polizei-Sprecherin gegen 9 Uhr mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt.

In einer Rechtskurve geriet der in Richtung Sulingen fahrende 26-Jährige bei Anstedt unvermittelt auf die Gegenfahrbahn. Den Grund dafür konnte die Polizei-Sprecherin kurz nach dem Unfall am Montagvormittag noch nicht nennen. Der 59 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Crash leicht verletzt und erlitt neben Prellungen unter anderem eine Platzwunde am Kopf sowie einen Schock. Er wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Tödlicher Unfall auf B61 führt zu Sperrung der Strecke zwischen Sulingen und Scholen

Die B61 wurde nach dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Dabei sei es zu keinen nennenswerten Behinderungen des Verkehrs gekommen, berichtete die Sprecherin der Polizei Diepholz. Die Sperrung werde mindestens bis in den Mittag hinein bestehen, sagte sie auf Nachfrage von kreiszeitung.de.