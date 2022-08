TLF von 1973 hat Ortsfeuerwehr Affinghausen noch viel zu bieten

Von: Sylvia Wendt

Teilen

„Du hast hier noch ein richtiges Fahrgefühl mit dem Auto“, finden die Einsatzkräfte, die das TLF fahren dürfen. © S. Wendt

Affinghausen – Frage in die Runde: „Wer ist denn hier der Älteste?“ Und Bert Ullrich, Johann Buschmann, Heino Bensemann, Friedrich Othmer und Heinz Logemann brechen in schallendes Gelächter aus. Da sind auch die Herren sparsam bei der Altersangabe, nur einer nicht: 1973 ist als Baujahr eingraviert in der Fahrertür des TLF 16/25. Seit Mai 2000 in Diensten der Ortsfeuerwehr Affinghausen, leistet der Mercedes-Oldie seit mittlerweile 48 Jahren „immer noch treue Dienste. Wir möchten ihn nicht missen“, sagt Ortsbrandmeister Heino Bensemann.

Besuch in Affinghausen, Gerätehaus, das Fahrzeug blitzt in der Sonne. Einsteigen kann, wer sich mit Schwung nach oben zu hieven vermag. Die Rückbank besteht aus einer Holzbank mit vier Sitzmulden. Und wer immer diese konzipiert hat, hat irgendwie nicht bedacht, dass die Einsatzkräfte in voller Montur Platz brauchen. Sechs Affinghäuser Aktive rücken mit dem Tanklöschfahrzeug aus, das zu fahren Gerätewart Bert Ullrich gerne erklärt. Eine Einweisung ist für dieses Fahrzeug ebenso notwendig, wie für jedes andere Einsatzfahrzeug. „Du hast hier noch ein richtiges Fahrgefühl mit dem Auto“, heißt es seitens der Kameraden.

Ein Spaß ist, Neulinge in der Feuerwehr nach dem Tank suchen zu lassen. Tatsächlich, unter dem Beifahrersitz, der sich dafür hochklappen lässt, findet sich der Verschluss.

Gibt es Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung? „Nein. Nicht für den Aufbau und auch nicht für das Fahrgestell von Mercedes“, erklärt Bert Ullrich. Allerdings: Das Lager des Automobilriesen ist, wie vieles, digitalisiert. Bis auf die Oldtimerteile, deren Lagerplatz Bert Ullrich aber jedem Lagermitarbeiter bei Mercedes erklären kann.

Der Aufbau übrigens wurde in Affinghausen modifiziert. Geliefert waren eingebaute Teile in Holz, jetzt sind die einzelnen Fächer handgeschmiedet aus Edelstahl, passgenau für dieses eine Fahrzeug und die Ausrüstung der Affinghausener.

Ansonsten sei die Pflege des Fahrzeuges aber normal, allein die Zahl der sogenannten Schmiernippel sei höher als gemeinhin. „Da habe ich fast 30 Stück gezählt“, sagt Ullrich.

Die Oldie-Wettbewerbsgruppe bereitet sich auf die bevorstehenden Wettkämpfe vor. © S. Wendt

Er schmeißt den Motor an, es geht zum Übungsplatz am Jugend- und Sporthaus. Der Motor surrt, die Bremsen quietschen natürlich nicht. Für die knapp 13 Tonnen ist ein spezieller Führerschein notwendig, den etwa zehn Aktive besitzen. Bisher war es immer so, dass auch jemand von ihnen vor Ort war, wenn es einen Einsatz gab.

Das TLF muss keine langen Strecken überwinden. Ein Vorteil im ländlichen Gebiet ist die große Bodenfreiheit, betont Ortsbrandmeister Bensemann. Der Vierrad-Antrieb ist im Gelände ebenfalls eine gute Sache. Und wirklich nachgefragt bei Brandeinsätzen, gerade aktuell bei Feldbränden ohne Hydranten in der Nähe: 2 400 Liter fasst der Wassertank an Bord. Da kommt über Funk schon mal die dezente Nachfrage: „Wo ist Affinghausen???“

Ortsfeuerwehr holt Samstag Jubiläum nach

Wo Affinghausen ist – das werden am Samstag etliche Gäste herausfinden, wenn sie zum Festkommers anreisen, der um 18 Uhr im Gasthaus Bensemann beginnt. Das Jubiläum der Gründung der Ortsfeuerwehr im Jahr 1921 konnte pandemiebedingt nicht gefeiert werden, wird nun nachgeholt.

Die Chronik listet die Brand-Einsätze der letzten 100 Jahre auf. Sie erinnert an die Bürger, die sich in 100 Jahren „zusammengefunden haben, um gemeinsam zu helfen, genau da, wo Hilfe gebraucht wird“, formuliert es Heino Bensemann in seinem Grußwort. Das gilt auch für das älteste Einsatzfahrzeug im Landkreis Diepholz: „Das macht seinen Dienst zuverlässig und wir hoffen darauf, dass es uns viele Jahre erhalten bleibt.“

Gerätewart Bert Ullrich ist da zuversichtlich: „Wir haben das Fahrzeug in sehr gutem Zustand aus Verden übernommen.“ Seine Vorgänger als Gerätewarte – von 1987 bis 2005 der verstorbene Friedrich „Fietze“ Schmidt, von 2005 bis 2010 Jens Bremer – und Ullrich selbst haben sich mit „Schrauberhingabe“ um die Wartung gekümmert.

Die Fächer für die Ausrüstung haben die Affinghausener selbst angefertigt für das TLF 16/25. © S. Wendt

Hingabe ist es auch, die neben Bensemann seine Vorgänger als Ortsbrandmeister, Heinz Logemann (1993 bis 2005) und Harald Kruse (2005 bis 2014) in der Oldie-Wettkampfgruppe antreten lässt. Zur Gruppe gehören ebenso die eingangs genannten Kameraden sowie Lars Heusmann, Holger Schöne, Uwe Hollwiedel, Thomas Heitmann und Frank Heusmann. Sie treten bei den anstehenden Wettkämpfen (am 20. August in Scholen, am 17. September in Affinghausen) ohne ihren bisherigen sehr engagierten „Melder“ Walter Delekat an, der jüngst verstorben ist.

Die Maxime, mit der in den Übungsabend gestartet wird: „Wir wollen die Pokale holen.“ Das klingt nicht aufgeregt (Johann Buschmann: „Wir haben unser Adrenalin unter Kontrolle“), sondern einfach fröhlich motiviert. Wenig aufgeregt auch die Sirene des TLF-Oldies, die Bert Ullrich erklingen lässt: Laut, durchdringend, wie die anderen auch, aber irgendwie einen halben Takt gesetzter, als man es gewohnt ist.