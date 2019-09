Thorben Henneke ist „Sportler des Jahres“

Vorstand des SC AS Hachetal zeichnet Mitglieder aus

+ © Strauß Viele verdiente Mitglieder wurden im Rahmen der Versammlung gewürdigt. © Strauß

Affinghausen/Sudwalde – Ehrungen verdienter Mitglieder nahmen bei der Jahreshauptversammlung des Sport Clubs AS Hachetal, zu der Vorsitzender Harald Wehrenberg Mitglieder und Gäste im am Freitagabend im Gasthaus Bensemann in Affinghausen begrüßte, breiten Raum ein.