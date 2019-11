Thomas Jahn löst Dieter Dahms als Kassenwart ab

Ortsfeuerwehr Schweringhausen: Wahlen, Beförderungen und Würdigung 25-jähriger Mitgliedschaft

+ Ins Kommando gewählte, geehrte und beförderte Kameraden mit Gästen der Mitgliederversammlung – Dieter Dahms, Volker Brand, Jason Behrends, Markus Brand, Ortsbrandmeister Sascha Heitmann, Lion Clausing, Guido Lehmkuhl, Thomas Jahn, Hendrik Freiwald, Jörn Torben Oetker, Lars Christian Oetker, Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker, Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann (von links). Foto: Ortsfeuerwehr Schweringhausen

Schweringhausen – Was das Einsatzgeschehen anbelangt, konnte sich Ortsbrandmeister Sascha Heitmann in der Jahresrückschau bei der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Schweringhausen erfreulicherweise kurzfassen: Lediglich zum Löschen eines Brandes wurden die Kameraden gerufen. Aktuell gehören der Ortsfeuerwehr 24 aktive Mitglieder – darunter eine Frau – sowie acht Alterskameraden an.