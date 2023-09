Therapiezentrum in Schmalförden

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Bauen neu am Standort in Schmalförden: Alina Schulz (links) und Kristin Wolle. © S. Wendt

Ergotherapeutin Alina Schulz: „Der Bedarf ist da“ / Wunsch: Interdisziplinäres Team

Schmalförden – „Warum nicht hier auf dem Land? Es muss nicht alles in der Stadt sein“, sagt Alina Schulz. Der 24-Jährigen sind die bisherigen Räume in Ehrenburg, in denen sie tiergestützte Ergotherapie anbietet, zu klein geworden. „Der Bedarf ist da und die Pandemie hat ihn nur verstärkt“, sagt Schulz. Und denkt nun groß. Das geht, weil sie in Kristin Wolle eine kongeniale Unterstützerin an ihrer Seite hat.

Kristin Wolle, geb. Wohlers gehört als Bauzeichnerin zur Firma „Wohlers Bauunternehmen GmbH & Co. KG“ in Stocksdorf, die ihr Bruder leitet – und ist bereits Vermieterin der aktuellen Praxisräume. Als Alina Schulz ihr vom Wunsch erzählt, sich zu vergrößern und der vergeblichen Suche nach geeigneten Räumen, sagt die Baufachfrau: „Dann bauen wir welche.“

Da die Firma viele Altbausanierungen durchführt, ist die Firma Bose aus Bruchhausen-Vilsen ein langjähriger Geschäftspartner und trägt jetzt die Steine des Anbaus neben dem ehemaligen Kaufhaus Runge in Schmalförden Stück für Stück einzeln ab, zur Wiederverwertung. Der Stallanbau war nicht zu sanieren, sondern baufällig. Tatsächlich werden die abgetragenen Steine nicht für den Neubau weiterverwertet, sagt Kristin Wolle.

Das Areal leert sich so langsam und so langsam steigt die Aufregung der Bauherrinnen: Firma Wohlers baut, Alina Schulz plant mit. Herausgekommen ist ein ebenerdiges Praxisgebäude, in das neben Alina Schulz gerne weitere Kollegen einziehen können – etwa Logopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten, andere Therapeuten oder Ärzte. Für Alina Schulz ist die Idee eines Therapiezentrums mit einem interdisziplinären Team die Traumvorstellung. „Dann muss man nicht von Praxis zu Praxis, sondern hat die Therapeuten, die man braucht, alle unter einem Dach.“ Im Blick hat sie dabei besonders Familien, die wären froh, hätten sie nur eine Anlaufstelle. Die ganzheitliche Behandlung wäre damit gewährleistet.

Je nach Nachfrage sei das zunächst eingeschossig geplante Haus aufstockbar. Fest steht, dass Alina Schulz mit ihrer Praxis „Weggefährten“ dort einzieht. Sie bietet Ergotherapie, ist Fachtherapeutin für Demenz, Konzentrations- und Verhaltenstrainerin. Der Standort Schmalförden ist nicht etwa „ab vom Schuss“, findet sie. Im Gegenteil: „Wir sind hier sehr zentral, mittig in einem Einzugsgebiet zwischen Sulingen, Twistringen, Schwaförden, Drentwede, Heiligenloh, Eydelstedt, Lessen“, zählt Alina Schulz auf. Alina Schulz bietet auch eine Gruppentherapie – wäre das als Arbeitsgemeinschaft an Schulen denkbar? „Ja, ich habe allerdings noch keine Kollegen gefunden, um das zu realisieren“, erklärt die 24-Jährige. In Bezug auf die Konstellation ist Alina Schulz offen: Die Räume können als Gemeinschaftspraxis oder allein genutzt werden. „Ich bin Kristin sehr dankbar“, sagt Alina Schulz. „Die jetzt noch ebenerdige Planung kann jederzeit aufgestockt werden, mit Treppe und Aufzug“, erklärt Kristin Wolle. Wann soll der Bau denn fertig sein? „Wir hoffen, dass wir im Spätsommer 2024 kurz vor dem Einzug stehen“, sagt Wolle, die mit dem Denkmalamt bereits Gestaltungsvorgaben besprochen hat. Der Neubau etwa darf dem historischen ehemaligen Kaufmannshaus nicht nacheifern und Elemente daraus aufgreifen. Das Gebäude müsse ein singuläres Denkmal bleiben und im Vordergrund stehen, lautet die Vorgabe. Kristin Wolle hofft, dass der Bauantrag schnell genehmigt werden kann: „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Wie sieht es aktuell in der Baubranche aus in Bezug auf Lieferschwierigkeiten, Materialengpässe oder Personalbedarf? „Es werden immer Leute gesucht und auch im Handwerk bleibt das Personal immer ein Thema. Wir suchen immer, auch bei uns ist der Bedarf da. Die Situation mit dem Material ist aber besser geworden.“ Die Baukosten dürften, so Wolle, gut über 500.000 Euro liegen.