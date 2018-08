Sportwoche: Zehn Teams qualifizieren sich für „Spiel ohne Grenzen“-Finale

Sudwalde - Die Organisatoren vom SC AS Hachetal hatten schon am Montag, zu Beginn der Sportwoche in Sudwalde, allen Grund zur Zufriedenheit, berichtet Peter Strauß für den Sport Club: „35 Kinder, Jugendliche und Erwachsene legten die Prüfungen zum Mini-Sportabzeichen beziehungsweise zum Leichtathletikabzeichen ab.

Das Übungsleiterteam – Bärbel Bachnicke, Uschi Lesemann, Sylvia Martius, Ulrike Meyer-Ramke und Holger Riess – freute sich riesig über diese tolle Teilnehmerzahl.“ Die Verleihung der Urkunden soll am morgigen Freitag um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Sudwalde erfolgen.

Highlights seien auch die Vorrunden im „Spiel ohne Grenzen“ am Montag- und Dienstagabend gewesen, das Turnier richten diesmal „Buff Boys“ aus, die im Vorjahr siegten: „20 Mannschaften mit jeweils fünf Personen gingen gut gelaunt an den Start. Acht von ihnen stellten sich am Montag, zwölf am Dienstag einem Wissensspiel und fünf feucht-fröhlich-amüsanten Spielen, wobei es um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und gute Teamarbeit ging, um sich für das große Finale am Freitag zu qualifizieren.“ Unter anderem stand „Tauziehen mal anders“ auf dem Programm: „Auf der großen, mit Schmierseife präparierten Fläche galt es, einen der Mitspieler – der Wasserbecher auf dem Bauch transportierte – ins Ziel zu ziehen.“ Die vier besten Teams vom Montag und die sechs besten vom Dienstag treten morgen um 18.30 Uhr zur großen Finalrunde an. Qualifiziert haben sich am Montag: 1. Ernteverein Sudwalde, 2. Nachbarn I, 3. Tischtennis, 4. I. Herren; am Dienstag: 1. SCS, 2. II. Herren, 3. „Die fünf lustigen Sechs“, 4. Trink-Elite, 5. B-Jugend Hachetal, 6. Jugendfeuerwehr-Betreuer.

+ Auch ein Hindernislauf auf Bierkisten gehörte zu den lustigen Disziplinen beim „Spiel ohne Grenzen“. © Strauß

Am heutigen Donnerstag wird um 18.30 Uhr die B-Jugend-Fußballpartie JSG Hanse gegen den FC Sulingen angepfiffen, um 20 Uhr treten die Kickerinnen des SC AS Hachetal gegen die des TV Neuenkirchen an. Am Freitag. 10. August, folgt auf die Verleihung Sportabzeichen (18 Uhr) um 18.30 Uhr das Finale im „Spiel ohne Grenzen“, am Samstag, 11. August, beginnt um 17 Uhr eine Fahrradtour, zu der sich die Teilnehmer um 16.45 Uhr am Sportplatz treffen. Peter Strauß: „Nach der Radtour bieten wir bayrische Spezialitäten zur Stärkung an.“ Um 19.30 Uhr treffen im Spiel der „Kreisliga-Legenden“ Fußballer des SC AS Hachetal auf Gegner vom SV Lessen.

Mit einem D-Jugend-Kleinfeldfußballturnier beginnt das Programm am Sonntag, 12. August, um 10.30 Uhr, Teilnehmer sind die JSG Hanse, die JSG Osterholz/Gödestorf und der TuS Sudweyhe. Ein Punktspiel bestreitet ab 13.15 Uhr die II. Herren Fußballmannschaft des SC AS Hachetal gegen den TSV Weyhe-Lahausen, ab 15 Uhr das I. Herren Team der „Hachetaler“ gegen FC Sulingen III. Um 14 Uhr beginnt ein Völkerballturnier, um 17 Uhr ist „Neben den zahlreichen Spielen, Aktionen und Vorführungen bieten wir am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auch eine Kaffeetafel mit großem Küchenbuffet im Festzelt“, kündigt Peter Strauß an.