Tatjana Nivilinszky eröffnet in Schwaförden Gesangsschule

Von: Sylvia Wendt

Tatjana Nivilinszky wirkt jetzt als Gesangscoach in Schwaförden. © S. Wendt

Schwaförden – „Damit kann man kein Geld verdienen“ – das ist ein Kommentar, den Tatjana Nivilinszky auch gehört hat. Gleich am Anfang, als ihre Gesangsdozentin an der Hochschule für Künste in Bremen ihr sagt: „Du singst“, da sehen andere diese Entscheidung skeptisch. Tatjana Nivilinszky wollte eigentlich Meeresbiologin werden. Doch Singen gewinnt.

Tatjana Nivilinszky, geboren 1970 in Bremen, ist als Künstlerin unter dem Namen Aminjana Cortés bekannt. Seit 30 Jahren steht sie als Solosängerin und als Frontfrau einer Band auf kleinen und großen Bühnen. Vor allem aber als Gesangspädagogin ist sie an der Seite jener Künstler, die das Rampenlicht nicht scheuen. Ab sofort unter der neuen Adresse „Am Marktplatz“ 1 in Schwaförden. Die Familie ist aus Weyhe umgezogen, fand in Schwaförden das gewünschte Grundstück. Vorgabe war: „Ich will unter Bäumen singen“, das ermöglicht nun der alte Baumbestand.

Tatjana Nivilinszky hat sich ganz bewusst an einem Punkt in ihrem Leben entschieden – gegen eine Karriere im Scheinwerferlicht von TV und Hitparade. Wohlwissend, welche Zugeständnisse solch ein Leben erfordert. Sie war nicht bereit, Privatleben und Seele für einen Tanz-Pop-Hit zu verkaufen.

Nivilinszky teilt gerne ihre Erfahrungen, die sie in drei Jahrzehnten gesammelt hat. Wer sich für eine Gesangskarriere entscheidet, der findet in ihr eine versierte Ansprechpartnerin und erhält jede Menge Tipps.

Vor allem aber findet er in Tatjana Nivilinszky einen Gesangscoach, der exakt weiß, wo die Stimmbänder drücken. Ob Luft in der Lunge fehlt. Ob die verletzte Seele die Kehle zuschnürt. „Seele, Körper und Geist machen die Stimme aus. Singen ist Leistungssport“, sagt Tatjana Nivilinszky. Der Körper, der singen soll, muss trainiert werden – und wo es bei jemandem fehlt, findet der fröhliche Gesangscoach schnell heraus. Dann lautet die Aufgabe vielleicht weniger Tonleitern üben, als vielmehr Treppensteigen. Eine der grundlegenden Trainingseinheiten ist das aktive Atemcoaching, das Tatjana Nivilinszky über die Jahre entwickelt hat und immer weiter perfektioniert. Atemcoaching, das nicht nur Sängern, sondern auch Moderatoren, Schauspielern – kurz: all jenen, die in der Öffentlichkeit sprechen möchten oder müssen – weiterhilft. Tatjana Nivilinszky verhilft Stimmen zu Grundlagen, damit sie nicht heiser werden, nicht verstummen. Als Vocalcoach und Stimmbildnerin sagt sie: „Alles ist möglich und nichts ungewöhnlich. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir Träume wahr werden lassen.“

Sängerin, Moderatorin, freie Traurednerin, Texterin und Komponistin, Audio- und Videoproduzentin mit eigenem Studio (AC Vocline Studio seit 2018): Es gibt viele Berufe, die Tatjana Nivilinszky in sich vereint – und dennoch hätte die Pandemie sie fast verzweifeln lassen. Berufsmusiker, Schauspieler – ihre Kunden: „Sie alle waren brotlos geworden.“ Damit brechen alle Einnahmen weg, die Kredite für das Haus, alle Ausgaben laufen weiter. Tatjana und ihre Familie können dank des Jobs des Ehemanns und staatlicher Hilfen die Pandemie überstehen.

Tatjana Nivilinszky und ihre Familie schaffen in Schwaförden ihr neues Zuhause und die „Stimm-Oase – die Gesangsschule für Norddeutschland“ (Tel. 0 42 77 / 9 63 69 12). „So freundlich wurden wir hier aufgenommen, mit offenen Armen hat man uns willkommen geheißen“, freut sich Tatjana Nivilinszky alias Aminjana Cortés. Kurse für Amateure, Profis und Badewannentenöre gleichermaßen sind nach Terminabsprache möglich. Es gibt ein kostenloses Schnupper-Coaching, Gesangsklassen, Treffen für Teenager und Erwachsene, Meisterklassen, Schauspiel- und Theaterklassen – und das aktive Atemcoaching.

Wer kann singen lernen? „Jeder, der sich quält“, sagt die Expertin. Jeder, der die notwendigen Muskeln trainiert, damit er auf der Bühne performen kann.