Ortsfeuerwehr Scholen: Tarek Fiedler jetzt Oberfeuerwehrmann

Scholen - Drei Brandeinsätze in Scholen, fünf nachbarschaftliche Löschhilfen sowie eine technische Hilfeleistung hatte Ortsbrandmeister Bernd Eickhoff als Einsätze im Jahr 2018 für die aktiven Kameraden der Ortsfeuerwehr Scholen notiert.

Die Ausbildung kam nicht zu kurz, berichtet Eickhoff. Den Truppmann-2-Lehrgang besuchten Katrina Renzelmann und Tarek Fiedler, die Fortbildung Einsatzleitung Ort (ELO) absolvierten Gerd Scharrelmann und Tarek Fiedler, die als Wettbewerbsrichter Cord Hartau und Klaus Zum Vohrde. Das Orts- und Gemeindebrandmeisterseminar absolvierten Bernd Eickhoff und Gerd Scharrelmann. In Loy besuchte Tarek Fiedler den Truppführerlehrgang.

Bernd Eickhoff befördert Tarek Fiedler zum Oberfeuerwehrmann. Für 25-jährige Mitgliedschaft im aktiven Dienst geehrt wurde Bernd Rohlfs. Seit 40 Jahren sind Wilfried Bensemann, Wilhelm Renzelmann und Harry Meyer Mitglied im Feuerwehrwesen. Aus dem aktiven Dienst verabschiedete Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann Gerhard Thelker. Scharrelmann informierte über das Feuerwehrgeschehen in den Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Schwaförden. Neuaufnahmen in die Ortsfeuerwehr Scholen gibt es keine, aber einen Austritt. Damit besteht die Ortsfeuerwehr aktuell aus 76 Mitgliedern - 50 aktive und 26 Alterskameraden. Die Gruppe der fördernden Mitglieder umfasst 26 Personen. In den Gemeindeverbandsausschuss wurden Bernd Eickhoff, Cord Hartau und Heinz Wesemann gewählt.

Gruppenführer Peter Thelker berichtete über das Abschneiden der einzelnen Wettbewerbsgruppen bei den Gemeindewettbewerben und beim Kreisfeuerwehrverbandstag in Scholen sowie den Oldiewettbewerben in Scholen. Hervorzuheben sei besonders das Durchschnittsalter der Ü-63 Wettbewerbsgruppe mit einem Durchschnittsalter von fast 72 Jahren. Gerätewart Stefan Müller informierte über den Zustand der Fahrzeuge. Atemschutzgerätewart Cord Hartau berichtet über die Anzahl der Atemschutzgeräteträger, die verfügbar seien sowie die einzelnen Einsätze unter Atemschutz und Übungen. Sicherheitsbeauftragter Stefan Renzelmann hatte im vergangenen Jahr keinen einzigen Unfall aufzunehmen. Jugendfeuerwehrwartin Saskia Plate informierte über das Abschneiden der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen und Umgebung bei diversen Veranstaltungen.

Dem von Schriftführer Klaus Zum Vohrde verlesenen Protokoll stimmt die Versammlung zu. Manuel Bolte trug den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Frank Scharrelmann bescheinigt eine ordnungsgemäß geführte Kasse.

Heinz Wesemann berichtete über die Aktivitäten der Altersabteilung.

Ortsbrandmeister Bernd Eickhoff ließ die Veranstaltungen des Jahres 2018 Revue passieren, er hob den Kreisfeuerwehrverbandstag in Scholen am 2. Juni hervor, der von den Ortsfeuerwehren Anstedt und Scholen durchgeführt wurde. Eickhoff dankte allen, die etliche Stunden in Aufbau und Abbau investiert haben und damit zu erfolgreichen Wettbewerben beitrugen sowie bei allen, die an diesem Tag vor Ort gearbeitet haben. Die Ortsfeuerwehren Anstedt und Scholen waren die ersten, die diese neuen Wettbewerbe durchgeführt haben.

Im Hinblick auf die Veranstaltungen für das Jahr 2019 hob Eickhoff die Oldiewettbewerbe (10. August) und das Erntefest (gefeiert wird zusammen mit den Anstedter am 12. Oktober in Scholen) hervor.

sis /r.