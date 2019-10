„Tafelfreuden“ im Wohnzimmer

Thekla Twietmeyer und Renate Hudemann aus Sudwalde bitten zu Tisch

+ Bieten Tafelfreunden im Wohnzimmer-Restaurant: Renate Hudemann (links) und Thekla Twietmeyer. Foto: mks

Sudwalde – In der Schweiz heißt es „Wohnzimmer-Jause“, in New York „Supper Club“, in den Niederlanden „Huiskamer Restaurant“: In aller Welt gibt es Hobbyköche, die Freunde und Gäste gegen einen Unkostenbeitrag in ihren eigenen vier Wänden bewirten. Sie eint die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln und ihre achtsame Zubereitung sowie die Begeisterung für Tafelfreuden und gehaltvolle Gespräche in ungezwungener Atmosphäre.