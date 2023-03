Sudwalder Glühweinzauber hat „Nachwehen“

Von: Sylvia Wendt

Gewinn geht an Gruppen im Ort / Wahlen im Heimatverein

Sudwalde – Die Premiere wollten besonders viele Mitglieder verfolgen: Erstmals tagte der Heimatverein Sudwalde im Heuerlingshaus. Vorsitzender Bernd Stubbemann begrüßte 41 Mitglieder und fünf Gäste, also besonders viele Teilnehmer – und verzeichnete damit ein „volles Haus“ in dem Bereich, den der Heimatverein künftig mehr nutzen werde.

Vor den Regularien ließen sich alle das Schnitzelbuffet munden, das Heike Wermke zubereitet hatte. Nach gutem Essen folgt die gute Nachricht von Bernd Stubbemann, in Anbetracht der anstehenden Wahlen: „Jeder ist bereit, im Amt zu bleiben.“ Der Vorschlag, den Vorstand „en bloc“ zu wählen, wurde abgelehnt. So wurde für jedes Mitglied einzeln ein Votum abgefragt. Stubbemann bleibt Vorsitzender, Wilfried Tecklenburg sein Stellvertreter, Birgit Brandt Geschäftsführerin, Werner Eickhoff Kassenwart und Archivpfleger Heinrich Meyer. Meyer teilte mit, dass es technisch nicht möglich sei, den zweiten Teil der Chronik noch in diesem Jahr in Druck zu geben – und stellte das für Anfang nächsten Jahres in Aussicht.

Bereits feststehende Termine sind das Erntefest am 16. September (Erntepaar: Saskia Wach und Nick Platter), das in der Gaststätte Friedrichs gefeiert wird.

Außerdem findet, nach der gelungenen Premiere im Dezember 2022, auch in diesem Jahr der „Glühweinzauber“ beim Heuerlingshaus statt, den Sportverein, Schützenverein und Heimatverein gemeinsam organisieren. Der Gewinn werde zum Teil der Kindergruppe des Sportvereins für eine Tagesfahrt zur Verfügung gestellt, teilte Stubbemann mit. Finanziell unterstützt werden außerdem der Kindergarten Sudwalde und das Projekt „Herzenswünsche“. Vom restlichen Geld werden ein neuer Grill und eine mobile Spülmaschine angeschafft, die alle Vereine des Ortes nutzten können. Allerdings: „Wegen der kurzen Adventszeit und dem Weihnachtsmarkt ,Rund um den Kirchturm‘ in diesem Jahr wird es wahrscheinlich weniger Termine geben“, erklärte Vorsitzender Bernd Stubbemann. Auch die Adventsfeier des Heimatvereins wird deswegen vorverlegt, voraussichtlich auf den 27. November.

Stubbemann dankte allen Helfern und Sponsoren, die den Dorfmarkt unterstützt haben. Eine herzliche Einladung gilt Interessierten, sich dienstags um 19 Uhr in den „ungeraden Wochen“ im Heuerlingshaus einzufinden: Die DRK-Tanzgruppe unter Leitung von Birgit Hoffmann ist dem Heimatverein beigetreten und übt dann.

Stubbemann rief dazu auf, alte Fotos und Filme zu digitalisieren und sie so für die Nachwelt zu erhalten.

Nach den Regularien informierte Peter Braunert anhand zahlreicher Fotos und Karten über die Entwicklung der Wälder nach Oberförster Friedrich Erdmann bis zur Revierförsterei Erdmannshausen. sis/r.