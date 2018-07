„Radler-Rastplatz“ in Sudwalde nimmt Gestalt an

„Offener Bücherschrank“ kommt

+ © Behling Am Pavillon, den das Team von Zimmermeister Bernd Kohröde aufgebaut hat, sind lediglich noch Restarbeiten zu erledigen. © Behling

Sudwalde - Der Rastplatz für Fahrrad-Ausflügler auf dem Fritz-Tepe-Platz in Sudwalde, an der Ecke Mallinghäuser Straße/Schützenstraße, nimmt immer mehr Gestalt an: Noch kurz vor Beginn des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers hatte das Team von Zimmermeister Bernd Kohröde den schmucken Pavillon aufgebaut, an dem lediglich noch Restarbeiten zu erledigen sind.