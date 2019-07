Suche nach dem gemeinsamen Ton

Schmalförden - Von Martina Kurth-schumacher. Rainer Wölk und Uli Preuss stehen seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne: In den ersten Jahren als Trio mit Sängerin Helga Rüthing unter dem Namen „Bozzos Freunde“ (bis zum Jahr 2009), seit Anbeginn aber auch als Duo, dem sie im Jahr 2003 den Namen „Arrested Amtsbrüder“ gaben.

Mit ihrem Jubiläumskonzert am Sonntag, 18. August, folgen sie einer Einladung von „KulturGut Ehrenburg“. Das Konzert findet ab 11 Uhr im Rahmen eines Frühschoppens im Biergarten des Gasthauses Kastens statt, bei Regenwetter im kleinen Saal. Der Eintritt ist frei, für die Künstler „geht der Hut rum“.

Konzert in Schmalförden? Hat das eine besondere Bewandtnis?

RAINER WÖLK: Ja. Wir haben am 2. Oktober 1994 bei Kastens unseren ersten Auftritt gehabt. Beim Umweltmarkt der WUL. Hier schließt sich der Kreis.

Wie habt ihr euch gefunden?

RAINER WÖLK: Ich habe Uli und Helga auf der Heiligabendveranstaltung 1993 in der Sulinger Kneipe „Amtsschimmel“ gehört. Und war ganz begeistert. Dort ist die Idee entstanden, dass wir gemeinsam Musik machen.

Wie kamt ihr zu eurem Namen?

ULI PREUSS: Der Name „Amtsbrüder“ bezieht sich auf den „Amtsschimmel“, der immer eine wichtige Adresse für uns war. Wir haben auf etlichen Partys gespielt – auch auf dem Abschiedsabend für „Schimmelwirt“ Willi Bründl. Die Wortschöpfung gibt außerdem Aufschluss auf unser Programm: Wir singen deutsch und englisch, quer durch den Garten.

Wer von euch gibt die musikalische Richtung vor?

ULI PREUSS: Rainer hatte seine Wurzeln in der Blues- und Rockmusik, ich war in der Folk- und Liedermacherszene zu Hause. Jeder hat seine Lieblingslieder eingebracht und daraus ist ein buntes Repertoire geworden.

Wie viele Auftritte hattet ihr in den letzten 25 Jahren?

RAINER WÖLK: Wir geben jährlich rund 15 Konzerte. Fixpunkte sind die Kundgebung am 1. Mai in Barnstorf, das Jahresfest an Himmelfahrt in Freistatt und – unser absolutes Herzensprojekt – die Benefizveranstaltung für den Verein Blau Wahl in Sulingen. Das Schöne ist: Wo wir angefragt werden, passen wir hin.

Hat sich euer Repertoire verändert?

ULI PREUSS: Das ändert sich ständig. Wir haben immer wieder neue Songs im Programm. Neben der Musik ist uns die Botschaft wichtig: Wir werben für mehr Menschlichkeit und ein gutes Miteinander. Wer musiziert, ist gut drauf. Im Grunde genommen sollten auch die Politiker erst einmal singen.

Ihr setzt viele Instrumente ein!

ULI PREUSS: Ja. Gitarren, Mandoline, Akkordeon und Flöten. Und wir haben Klavier und Geige neu entdeckt: Wir hatten beide als Kinder klassischen Musikunterricht.

Was macht euren Erfolg aus?

RAINER WÖLK: Ich glaube, wir sind einfach authentisch. Eine besondere Note erhält unser Programm sicher auch durch die Songs von unbekannteren Komponisten, die Uli bearbeitet und neu betextet hat.

Ihr tretet nicht nur gemeinsam auf, sondern auch solo.

RAINER WÖLK: Ja, jeder hat seine eigene Identität. Wir entwickeln uns gemeinsam weiter, aber auch jeder für sich.

Habt ihr Ziele?

ULI PREUSS: Wir arbeiten an einem Programm mit deutschsprachigen Chansons, in denen wir ernste Themen heiter aufbereiten.

Müsst ihr nach 25 Jahren noch proben?

ULI PREUSS: Oh ja! Wir treffen uns wöchentlich. Um neue Lieder einzustudieren, brauchen wir zwischen zwei und 20 Abende.

Was bedeutet euch das Bühnenleben?

RAINER WÖLK: Musik hat uns durch unser Leben begleitet. Die Auftritte geben uns viel, ebenso der Kontakt zum Publikum. Wir genießen es immer mehr. Das Schöne ist: Wir müssen kein Geld damit verdienen. Wenn wir keinen Spaß daran hätten, würden wir aufhören.

Worauf können sich die Besucher des „musikalischen Frühschoppens“ von „KulturGUT Ehrenburg“ am Samstag, 18. August, bei Kastens in Schmalförden freuen?

RAINER WÖLK:Auf ein buntes Musikprogramm und auf Geschichten und Anekdoten aus 25 Jahren. ULI PREUSS: Wir geben alles. Und nehmen uns wie immer vor, dass es das beste Konzert unseres Lebens wird.