Als der Strom in die Dörfer fließt

Um 1947 entstandene Aufnahmen zeigen einen abgesägten Niederspannungsmasten bei Mallinghausen (links) und die 15-Kilovolt-Leitung an der Kreuzung mit der Niederspannungsleitung in der Gemeinde Affinghausen; undatiert ist das Foto des Umspannwerks in Sulingen. Fotos: Archiv der Avacon Netz GMBH, Syke

Sudwalde – „Hello, England. Hier wäre noch eine alte Rechnung offen“: Aus dem Jahr 1946 stammt ein Briefwechsel, in dem es darum geht, wer die 1 000 Reichsmark zahlt, die an Stromrechnung noch offen sind. Der Landkreis Diepholz lehnte es seinerzeit ab. Die Elektrizitätsgenossenschaft Sudwalde, die die Rechnung gerne beglichen haben wollte, existiert heute nicht mehr. Warum England? „Auf dem Hof Stubbemann hatten sich etwa 30 bis 40 britische Soldaten eingerichtet. Sie haben hier ihre Fahrzeuge instandgesetzt, eine Vielzahl an Reparaturen ausgeführt. Etwa ein Jahr waren die britischen Besatzungssoldaten in Sudwalde.“ Das hat Heimatforscher Heinrich Meyer aus Bensen recherchiert.

Engländer zahlen nicht

Dass Betriebe ihren eigenen Strom herstellen, ist belegt: „In Schwaförden etwa haben die Familien Strahmann und Riedemann für ihre Mühlen, Dreschbetriebe und Sägereien seit 1910 ihren eigenen Strom produziert“, sagt Meyer. Große Generatoren seien das gewesen, die mit Dampfmaschinen oder Sauggasmotoren angetrieben wurden. Eine ähnliche Anlage habe der Sägerei- und Mühlenbetrieb Thielbar in Bensen gehabt. Für 1912 belegen Dokumente die Gründung einer Elektrizitätsgenossenschaft in Schwaförden, um die gemeinschaftliche Nutzung des Stromes zu regeln. Der Erste Weltkrieg lässt diese Idee ruhen, doch sie wird ab 1918 wieder verfolgt.

Kraftwerk Dörverden

Das Thema Stromversorgung ist weltweit ein Thema – auch im Landkreis Diepholz. Der Grund ist der Bau des Kraftwerkes in Dörverden, das ab 1905 Strom liefert. „1905 ging auch der Mittellandkanal in Betrieb, der verlor allerdings tüchtig Wasser, das musste immer nachgepumpt werden. Das war ‘ne große Krücke, denn der Kanal hatte keine natürlichen Zuflüsse“, erklärt Archivar Meier die geschichtlichen Zusammenhänge.

Das Kraftwerk an der Weser in Dörverden sei damals das größte Kraftwerk der Welt gewesen, sagt Meyer. Es läuft heute noch. Seinerzeit hätten 30 bis 35 Mann dort gearbeitet, heute werde es vollautomatisch betrieben. Seit etlichen Jahren ist das Kraftwerk Teil des norwegischen Konzerns Statskraft.

Die Versorgung auch der Bevölkerung mit Strom hat sich im Landkreis wegen des Baus des Kraftwerkes ausgebreitet. Die Kleinen Elektrizitätsgenossenschaften in Sudwalde, Bensen sowie in Sudbruch hat Heinrich Meyer für die Chronik der Gemeinde recherchiert.

Leider gebe es kaum Dokumente, noch weniger Fotos, die etwa Generatoren zeigen oder die Personen, die seinerzeit diese Genossenschaften gründeten. Oder gar jene, die den Strom klauten. Was, echt? „Klar, Stromverluste von 15,5 Prozent sind notiert worden“, antwortet Meyer. Belegt hat er einen Hinweis vom 22. Januar 1954: Bei Stromdiebstählen solle künftig sofort Strafanzeige gestellt werden.

Der Stromeinkaufspreis lag damals bei 14,4 Pfennig, der Verkaufspreis betrug 16,4 Pfennig. „Wichtig war, die Leitung vor dem Zähler abzuknapsen. Geklaut wurde bis in die 1960er Jahre!“, sagt Meyer, muss dabei schmunzeln.

Es sind allerdings nicht alle Häuser anschließbar. Aus dem Bericht eines Inspektionsboten liest Meyer vor, dass das elektrische Lichtnetz, das seit dem 11. Oktober 1919 von Dörverden aus nach Sudwalde reicht, nur einen Teil des Dorfs versorgt. Den Teil, der um die Kirche herum liegt, etwa 30 Häuser. Die entfernteren Gehöfte zu erreichen bedeutete riesige Anlagekosten.

Die Anschlüsse

Was aber die Bauern auf Ideen bringt: August Meyer im Ortsteil Wiefhausen etwa habe, kurz entschlossen, eine Anschlusslinie mit eigenem Transformator bauen lassen.

Die Mitglieder der Sudbrucher Genossenschaft hätten nicht nur die eigenen Höfe anschließen lassen, sondern auch die Pachthäuser, die der Heuerlinge. Daher sei in Sudbruch die Zahl der Anschlüsse höher, als die der Mitglieder in der Genossenschaft.

Monteur Heinrich Rohlfs hat im März 1926 eine Rechnung über 1460 Reichsmark an die Elektrizitätsgenossenschaft Sudwalde ausgestellt, für den Bau eines neuen Ortsnetzes in Kupferdraht. Die Mitglieder beschließen den Bau von fünf Lampen – das Dorf bekommt eine Straßenbeleuchtung.

„Unterlagen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit liegen leider nicht vor“, bedauert Meyer. Für die Elektrizitätsgenossenschaft Bensen etwa sind gleich zwölf neue Anschlüsse für den September 1939 notiert. Genauer: „Die Anschlüsse wurden am 9. September gelegt, aber am 1. September begann der Zweite Weltkrieg“, erinnert Meyer. Bereits am 2. September hatte die erste Landwirtsfamilie einen Kriegstoten zu beklagen.

Für die Gemeinde Sudwalde sind zwei Anschlüsse im Jahr 1940 notiert: Für Polizei und Gemeindeschwester.

Wohl aber hat Meyer jenen Schriftwechsel bezüglich der offenen Rechnung gefunden. Der Kreis erklärte sich nicht zuständig, untersagte aber auch der Gemeinde, die Kosten zu tragen: Die Genossenschaft müsse sehen, dass sie mit der britischen Besatzungsmacht ins Reine komme. „Über den Ausgang der Angelegenheit liegt keine Nachricht vor“, sagt Meyer.

Die drei Elektrizitätsgenossenschaften übergaben ihre Leitungsnetze in den 1950er Jahren an die Hastra in Syke. Die Genossenschaft in Sudwalde (gegründet 1914) erlosch 1968, die in Bensen (gegründet 1918) und in Sudbruch (gegründet 1921) jeweils 1966.

Stromverbrauch

Meyer hat Daten zum Stromverbrauch aufgeschrieben: Der Jahresverbrauch in Sudwalde lag im Jahr 1951 bei 88 000 Kilowattstunden, zehn Jahre später sorgen die E-Geräte, die mittlerweile in einige Haushalten Einzug gehalten haben, für eine Steigerung: auf 247 000 Kilowattstunden.