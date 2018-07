„Straßen-Pop“, Punkrock und Post-Hardcore beim NOA

Neuenkirchen - Das 23. Neuenkirchener Open Air beginnt am kommenden Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr. Nach „Petterson“ (Indie Pop aus Bremen), „Dein Ernst“ (Gitarren-Deutsch-Rap aus Augsburg) und der ersten Show des Bassumer „Bovelfeuers“ entern „Vizediktator“ aus Berlin die Bühne auf dem Neuenkirchener Sportplatz.

„Ich habe die Band auf der Fahrt nach Potsdam auf Radio 1 Berlin zum ersten Mal gehört und dachte sofort: Die passen total zu uns“, berichtet Klaus Bochow seitens der NOA-Organisatoren. „Und das Team war da dann auch voll dabei. Straßen-Pop nennen die Berliner ihren lustvollen Sound zwischen Indie- und Punkrock. ,Halleluja‘ ist ein packendes Album: Schlagzeug, Bass, Gitarre, deutschsprachiger Gesang. Songs, die ohne Umwege ins Ziel gehen, leidenschaftlich, intensiv. Getragen von super Riffs, einem eigenständigen Bassspiel und einem immer fordernden Sänger, rotzig, vor allem aber trotzig.“ Und es sei überliefert, dass am Ende der Aufnahmen des Debütalbums alle auf den Tischen getanzt haben.

Gegen 22.45 Uhr tritt der Headliner „Radio Havanna“ auf: „Die Band hat die Besucher und das NOA-Team vor zwei Jahren voll begeistert“, erinnert Marten Höner, der sich nun vorrangig um den musikalischen Teil des Open Airs kümmert. Die Punkrockband „Radio Havanna“ existiert seit 2002. 2007 zogen die Vier aus dem thüringischen Suhl nach Berlin. „Jetzt sind wir da und hier ist nichts mehr wie es wahr / Willkommen in Utopia / In einem Traum, der uns gehört, haben wir zerstört, was uns zerstört/ Willkommen in Utopia“: Mit dem wuchtigen Halftime-Chorus, der sich zwischen gleichzeitig tanzbare und kraftvoll nach vorne preschende Strophen schiebe, nehme die Polit-Punk-Band schon im nach dem Album benannten Opener alle Träumer an die Hand und versichere, dass selbst in dunkelsten Zeiten ein Silberstreifen am Horizont bleibe.

+ „Radio Havanna“ sind nach 2016 erneut beim Neuenkirchener Open Air dabei. © Viktor Schanz

Dass die Hoffnung zuletzt stirbt, beweise das Berliner Quartett mit seinem neuen Album „Utopia“. Höner: „ ,Radio Havanna‘ haben sich auch auf ihrem sechsten Album ihre Pop-Momente bewahrt, das aber schmälert die Kraft ihrer Aussagen kein Stück.“ Im Gegenteil: Die rockige Schellenkranz-Liebeshymne „Hassliebe“ mache sich hervorragend neben dem punkig-pulsierenden, augenzwinkernden „Schwarzfahrer“. Höner: „Es wird da ganz sicher wieder eine tolle Atmosphäre vor der Bühne entstehen.“

Zweite Feuershow gegen Mitternacht

Das Bassumer „Bovelfeuer“ zeigt gegen Mitternacht die zweite Feuershow. Zum Abschluss rocken „Watch Out Stampede“, die größtenteils gebürtig aus dem Raum Stuhr/Weyhe stammen: „Seit 2011 machen sie die Bühnen der Republik mit Post-Hardcore unsicher – und können mit drei erfolgreichen Albumveröffentlichungen und Shows beim Reload Festival oder auf dem legendären Wacken Open Air bereits eine Reihe an Highlights in ihrer Bandgeschichte verbuchen“, stellt Klaus Bochow fest. „Mit knallenden Breakdowns, wütenden Shouts, glasklaren Refrains und einem teils poppigen Songwriting haben die fünf Jetzt-Bremer ihren ureigenen, mitreißenden Stil gefunden – wer da nicht mitmoshen will, muss taub sein!“ Nun endlich auch in Neuenkirchen, „darüber sind besonders Laura Rohlfs und Marten Höner sehr happy.“

Organisatorisch laufe alles nach Plan: „Die Firmen Landwehr Spedition sowie Schröder und Goldmann aus Blockwinkel unterstützen uns da toll, etwa mit dem Lkw-Auflieger als Bühne und Absperrgittern“, freut sich der im Team für die Organisation zuständige Dominik Neumann. Die Kasse öffnet um 18 Uhr. Wer campen will, kann aber schon am Nachmittag aufbauen. Für Essen und Trinken sei natürlich gesorgt.

www.neuenkircheneropenair.de