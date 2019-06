Statt Urlaub Entspannung in Benser Schweiz

Bensen – „Die Liebe war immer ausschlaggebend; einen Dickkopf zu haben, führt ja zu nichts“, sagt Heinrich Alfken schmunzelnd. Seine Frau Sophie stimmt ihm zu: Das persönliche Rezept der Eheleute für eine glückliche Zweisamkeit hat sich in „70 guten Jahren“ bewährt, am Pfingstmontag feierten sie ihre Gnadenhochzeit.

Heinrich Alfken kam am 2. März 1923 als jüngerer Sohn von Wilhelmine und Dietrich Alfken auf dem Hof der Familie in Bensen zur Welt. Nach Abschluss der Volksschule absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre. Nach dem Tod seines Vaters und seines Bruders, der im Krieg gefallen war, hielt er mit seiner Mutter und einem Gehilfen den Familienbetrieb aufrecht. Am 28. April 1942 wurde auch er zum Kriegsdienst eingezogen, am 14. Juni 1944 in Pleskau (Russland) verwundet. In den folgenden neun Monaten musste er sich in Chemnitz zehn Operationen unterziehen. Trotz schwerer Verletzungen trat er am 2. Mai unter hohem Risiko per Fahrrad die 450 Kilometer weite Heimreise nach Bensen an.

Sophie Alfken, Tochter von Luise und Johann Wahle, stammt aus Neubruchhausen. Hier erblickte sie am 6. November 1922 das Licht der Welt. Da ihr Vater erst 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, übernahm sie nach dem Besuch der Volksschule Pflichten im elterlichen Haushalt. Ihren späteren Ehemann, den sie bereits aus ihrer gemeinsamen Konfirmandenzeit kannte, traf sie nach Kriegsende wieder. Schnell kamen sie überein, dass es nicht bei der Zufallsbegegnung bleiben soll: Am 10. Juni 1949 schlossen die Eheleute den Bund fürs Leben. Heute gehören neben den Kindern Liselotte (1951) und Eckhard (1959) drei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder zu ihrer Familie.

Von 1949 bis 1982 betrieben Heinrich und Sophie Alfken in Bensen eine „bunte“ Landwirtschaft mit Milchvieh- und Schweinehaltung; Hühner, Gänse und Enten hielten sie bis vor wenigen Jahren. In den 1970er Jahren produzierten sie darüber hinaus nach alter Tradition Dachstroh. Sophie Alfken hatte im Blumen- und Gemüsegarten, mit dem die Familie einen hohen Selbstversorgungsgrad erreichte, ein großes Betätigungsfeld, Heinrich Alfkens fand in dem von ihm 1982 auf einer Hachewiese angelegten Rosen-, Wald- und Wassergarten seine Berufung. Über 5 000 Gäste hat er seitdem durch sein 3 400 Quadratmeter großes Paradies geführt. Nach längeren und weiteren Urlaubsreisen stand den Ehejubilaren nie der Sinn, sie setzten stattdessen auf Entspannung in der „Benser Schweiz“.

Dass sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen ihren eigenen Haushalt führen, erfüllt sie mit Stolz, glücklich sind sie über die räumliche Nähe zu Sohn Eckhard und Schwiegertochter Kerstin Alfken, die sich ein Nebengebäude zum Wohnhaus ausgebaut haben. Heinrich Alfken hat seine Lebensgeschichte auf 500 Seiten dokumentiert. Wichtigste Erkenntnis, die er für die Nachwelt festgehalten hat: „Mit einer positiven Lebenseinstellung lassen sich auch schwere Zeiten meistern.“ mks