„Stallbau XXL“ und Taunus als Taxi

Schwaförden – August Meyer vollendet am Freitag sein 100. Lebensjahr. „Man könnte ein Buch über ihn schreiben“, sagt seine Tochter Sigrid de Vries. Der Jubilar quittiert die Anekdoten, die sie über ihn erzählt, mit einem Schmunzeln. Den Schalk hat er trotz gesundheitlicher Einschränkungen immer noch im Nacken.

August Meyer wurde am 10. Mai 1919 in Scholen geboren, er wuchs mit zwei älteren und sieben jüngeren Geschwistern auf. Sein Vater war Schneider von Beruf, im Nebenerwerb betrieben seine Eltern eine kleine Landwirtschaft. Nach dem Ende seiner Schulzeit arbeitete er als landwirtschaftlicher Gehilfe in einem Betrieb in Brake.

Ein starker Einschnitt in seiner Biografie war seine Einberufung zur Wehrmacht: Als junger Mann musste er in den Krieg ziehen; unter anderem war er am Afrikafeldzug (1940 bis 1943) beteiligt, der aufgrund der hohen Verluste als „zweites Stalingrad“ in die Geschichte einging. Nach seiner Rückkehr aus der amerikanischen Gefangenschaft fand der Jubilar Arbeit auf dem Hof der Kriegerwitwe Sophie Imholze auf dem Krüllenberg in Schwaförden, mit der er einige Jahre später den Bund der Ehe schloss. Am 30. März 1954 traten sie in Schwaförden vor den Traualtar; 1956 kam ihre gemeinsame Tochter Sigrid zur Welt.

Zusammen mit seinem Stiefsohn Walter baute August Meyer den landwirtschaftlichen Betrieb für Hühner- und Schweinehaltung in großem Stil aus und um. In Eigenleistung errichteten sie etwa einen Stall für 30 000 Hühner – eine Dimension, die damals noch nicht üblich war. Parallel dazu gründete der Jubilar eine Autovermietung: Zehn Jahre lang war er mit seinem Ford Taunus als Taxifahrer im Einsatz. 1975 verpachtete August Meyer die Landwirtschaft an Walter Imholze und zog mit seiner Ehefrau in ein Eigenheim an der Ringstraße.

1995 baute er ein Haus am Blumenweg, und auch als sich Tochter Sigrid und Schwiegersohn Klaus de Vries in Bramstedt niederließen, war er „erster Handwerker“ am Platz. Bis vor zwölf Jahren sei ihr Vater „superfit“ gewesen, sagt seine Tochter; die Hände in den Schoß zu legen war für ihn keine Option. Für Urlaub blieb keine Zeit, kleine Auszeiten waren gelegentliche Ausflüge und Unternehmungen mit dem „Floristenverein“ der Nachbarschaft. Sein Faible galt außerdem Feiern in großer Runde, wobei er meist das Kartenspiel dem Tanzvergnügen vorzog.

Seine Ehefrau Sophie starb wenige Jahre vor der goldenen Hochzeit. Seit der Jubilar krankheitsbedingt viel Unterstützung braucht, weiß er die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu Heike und Wolfgang Meyer, die seit 39 Jahren im Obergeschoss seines Zweifamilienhauses wohnen, besonders zu schätzen. Heike Meyer ist 24 Stunden am Tag für ihn da, laut Sigrid de Vries „ein großes Glück“.

Zur Feier seines 100. Geburtstags erwartet August Meyer Angehörige, Nachbarn und Freunde. Von „offizieller“ Seite gratulieren Vertreter von Gemeinde und Kirchengemeinde, Landkreis, Schützenverein und Soldatenkameradschaft. mks