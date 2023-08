Ehrenburg: Sportler trotzen dem Wetter mit zahlreichen Toren

Von: Sylvia Wendt

Siegerehrung in Ehrenburg mit (von links) Andreas Schmidt (2. Vorsitzender), Udo Jaschkowske (Erika’s Freunde), Elke Putz (Schützendamen Stocksdorf), Oliver Perkuhn (08/15), Kerstin Langfermann-Schorling (Die Zippen), Marina Meins (Schützendamen Schweringhausen), Sonja Beneker (Schützendamen Wesenstedt-Harmhausen), Vorsitzende Merle Moll, Jendrik Rath (Tipprunde) und Thorsten Schulz (Schützen Stocksdorf). © Privat

Ehrenburg zieht positive Bilanz der Sportwerbewoche / 46 Gruppen beim Elfmeterschießen

Ehrenburg – Sportlich gesehen lautet das Fazit der Sportwerbewoche des SC Ehrenburg: „Das war eine gelungene Veranstaltung,“ Wettertechnisch? Eher nicht so. Das Organisationsteam dankt den Besuchern und Sportlern, die sich nicht abschrecken ließen.

Das Finale des Elfmeterschießens, das spannende Fußballspiel der Herren um den „Krombacher-Pokal“, das kleine Turnier der Freizeitmannschaften und die Musik von DJ Rainer zum Schluss rundeten den letzten Tag der jährlichen Sportwerbewoche ab, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Beim Elfmeterschießen gingen insgesamt 46 Gruppen (Firmen, Vereine und andere Clubs) an den Start. Die täglichen Runden mündeten in ein Finale, das die Damen besonders spannend machten. Die Schützendamen aus Wesenstedt setzten sich mit 14:7 Toren und drei Punkten durch gegen die Schützendamen aus Stocksdorf, die 15:7 Tore und zwei Punkte verbuchten. „Die Zippen“ sicherten sich mit 8:14 Toren und zwei Punkten Platz drei. Platz vier ging an die Schützendamen aus Schweringhausen (5:14 Tore). Bei den Herren gewann „die Tipprunde“ (17:8 Tore) vor den Schützen aus Stocksdorf (14:10 Tore) der Gruppe 08/15 (11:13 Tore) und „Erika‘s Freunde“ (6:17 Tore). Ein besonderer Dank gilt Bastian Schorling, der das Elfmeterschießen erstmals organisierte. Ein weiterer großer Dank gilt dem Team um die neue Vorsitzende Merle Moll.

Der größte Dank gelte jedoch dem „Herzen des Sportvereins: Gaby und Jens Gronemeyer. „Wir bedanken uns für die schönen und treuen Jahre. Danke für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation der Sportwerbewoche und die liebevolle Versorgung der Spieler, Gegner und Zuschauer durch den Kiosk“, teilt Sonja Schoof für den Verein mit. sis/r.