Sport, Spannung und Stimmung in Stocksdorf

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Verabschiedung des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt mit Spalier. © Privat

Der Countdown bis zum Kreiskönigstreffen am 9. und 10. August läuft

Stocksdorf – Die letzten Schießwettbewerbe im Schießstand in Stocksdorf stehen an, dann beginnt de Aufbau für das Kreiskönigstreffen, zu dem die beiden Schützenvereine Ehrenburg und Stocksdorf gemeinsam einladen.

„Die Schießwettbewerbe, bei denen die Majestäten aus den teilnehmenden Vereinen ihre Kreismajestät ermitteln, sind weiterhin sehr gut besucht. Die fleißigen Helfer der Schützenvereine aus Ehrenburg und Stocksdorf versorgen die Schützen mit vielen Leckereien vom Grill und am Samstag gab es ein herrliches Kuchenbuffet. Auch gegen den Durst wurde was getan. Das Catering hat super funktioniert und so manches Bier und anderes kühles Getränk wurde an den Tischen serviert“, berichtet Volker Stubbemann für das Organisationsteam.

Schießaufsicht und Schreiber hätten im Schießstand „gut zu tun“ gehabt und seien von den für die Kasse zuständigen Schützen sehr gut unterstützt worden. In dieser Woche finden die letzten Schießwettbewerbe statt – der letzte Schuss wird am Freitag abgegeben. Wer Kreismajestät geworden ist, wird erst bei den Feierlichkeiten am 9. und 10. August verraten. Sind die Schießwettbewerbe beendet, beginnt die „heiße Phase“ mit den ersten Arbeiten auf dem Festplatz an der Domäne in Ehrenburg.

„Voller Vorfreude gehen die Schützenvereine Stocksdorf und Ehrenburg an das Kreiskönigstreffen mit dem Wissen, das die ganze Gemeinde Ehrenburg mit all ihren Vereine dieses unterstützt“, danken beide Vereinsvorstände. Die Stimmung auf dem „KKT 2023“ werde riesig sein, denn alle eingeladenen Schützenvereine seien in bester Stimmung bei den Schießwettbewerben gewesen. So wie am Samstagnachmittag: „Da wurde vorm Schießstand sogar getanzt und die Vereine sangen ihre Vereinslieder. Beim Verabschieden der Vereine wurde Spalier gestanden und die Vereine winkten aus den Bussen und Autos, als sie losfuhren. Sie versprachen alle, dass wir uns auf dem KKT wiedersehen“, berichtet Volker Stubbemann.

KKT 2023 - das Programm

Der Jugendtag ist öffentlich, beginnt am Samstag, 9. September, um 10 Uhr, mit Aktionen und Schießsport, Festzelt und zahlreichen Ständen auf dem Festplatz auf der Domäne der Familie Upmeyer. 18 Uhr: Proklamation der neuen Kreiskindermajestät sowie der neuen Kreisjugendmajestät. 21 Uhr: „Disco-Party“ mit der Live-Band „Certain Souls“.

Am Sonntag, 10. September, werden gut 2 000 Schützen in Stocksdorf erwartet. Zunächst beginnt um 12.30 Uhr der Festakt auf dem Sportplatz in Ehrenburg, dann folgt ein Festumzug zum Festplatz an der L 341 neben der Domäne Ehrenburg, ab 15 Uhr heißt es „Tanz und Musik“ mit der Band „Certain Souls“.