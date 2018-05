Spontankonzert in Bademänteln

Mitglieder des Gesangvereins Schmalförden beim internationalen Chortreffen

+ © mks Außerhalb des offiziellen Programms: ein Spontankonzert in Hotelbademänteln. © mks

Schmalförden - Von Martina Kurth-Schumacher. Konzerte in einmaligem Ambiente, überwältigend positive Resonanz vom Publikum, Lob von Chorleiterin Inge Nickel und ein attraktives Ausflugsprogramm bei herrlichem Frühsommerwetter: „Mehr geht nicht“, darin waren sich die Sängerinnen und Sänger vom Gesangverein Schmalförden einig. 47 Chormitglieder im Alter zwischen 17 und 82 Jahren sowie zwei Gäste nahmen am Wochenende am internationalen Chortreffen „Cantate Carlsbad“ in Marienbad teil, einer Veranstaltung von „music & friends“. Einquartiert waren sie in dem im Jugendstil erbauten Vier-Sterne-Hotel „Bohemia“ im Herzen von Marienbad, eine Tagesfahrt führte die Gruppe außerdem nach Karlsbad. In beiden böhmischen Kaiserbädern absolvierte der Chor halbstündige Konzerte – jeweils in den Kolonnaden und vor großem Publikum.