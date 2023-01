„Spitzenreiter“ rast laut Messgerät mit Tempo 115 durch Schwaförden

+ © Michael Spormann Ziemlich langsam, aber klar: Auf dem linken Foto ist zu sehen, wie die Messanlage einen Radler erfasst hat. Das Bild rechts entstand an der Kita – hier dauert es nicht lange, da fährt der Erste schneller als die erlaubten 30 km/h. © Michael Spormann

Schwaförden – Die Raser auf der Ohlendorfer Straße sind den Anliegern dort ein Dorn im Auge. Deutlich über der zulässigen Geschwindigkeit werde dort gefahren, monieren sie. Das sei gefährlich. Wie schnell fahren die Verkehrsteilnehmer in Schwaförden? Die Gemeinde hat seit einigen Monaten eine Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb. Ratsherr Michael Spormann kümmert sich um das Gerät, baut es auf und liest die Daten aus. Und? Wird gerast in Schwaförden?

Spormann müsste mit einem klaren „Jein“ antworten, denn: „Das Gros der Verkehrsteilnehmer bleibt im Limit, aber es gibt auch deutliche Ausreißer.“ Tatsächlich bewegen sich gut 90 Prozent der Kraftfahrzeugführer im erlaubten Bereich, sind maximal zehn Kilometer pro Stunde „schneller, als erlaubt“. Und dann sind da fast sechs Prozent der Fahrer, die deutlich darüber liegen.

Etwa jener, der mit 114 km/h über die Dorfstraße gedüst ist. Gemessen wurde er in Fahrtrichtung Brake, also Richtung Ortsausgang. Die Anlage war in Höhe Ecke Dorfstraße/Kirchweg aufgebaut. „Gemessen wird in beide Richtungen: Wenn der Fahrer auf die Anlage zufährt und wenn er sie passiert hat“, erklärt Spormann.

Zahlreiche fast schnurgerade Straßenabschnitte

In Fahrtrichtung Ortskern Schwaförden wurden 115 km/h als Höchstgeschwindigkeit gemessen. Da stand die Anlage auf der Ringstraße/Ecke Eichenstraße. Wer auf die Straßenkarte schaut, stellt fest: Es gibt etliche sehr gerade Straßen. „Das ist ein Manko bei uns. Da haben die Planer es wohl gut gemeint, und für die Nutzung durch den landwirtschaftlichen Verkehr weniger Kurven eingebaut“, erklärt Michael Spormann. Herausgekommen sind zahlreiche fast schnurgerade Abschnitte, die den motorisierten Verkehrsteilnehmer aufs Gaspedal treten lassen. Darunter auch die Ohlendorfer Straße.

Familienvater und Hundebesitzer Spormann ist oft auch zu Fuß unterwegs in seiner Heimatgemeinde. Und das Tempo mancher Verkehrsteilnehmer sei deutlich auffällig. Spormann berichtet vom Bürger, der seinen Grünschnitt per Anhänger transportiert, mit deutlich über den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist und sich auch nicht durch Schilder, die auf sensible Bereiche wie die Kindertagesstätte hinweisen, abbremsen lässt.

Bewirkt die Geschwindigkeitsmessanlage denn etwas? „Ja“, sagt Spormann. Farblich differenzierte Anzeigen, Lob oder Tadel als Worte, Smileys oder Sadleys – die Autofahrer seien sensibilisiert durch die Anzeigen. Wie dauerhaft, das muss sich noch zeigen. Nicht zu erkennen sei, dass die motorisierten Verkehrsteilnehmer etwa dazugelernt hätten, „Aber sie fahren bewusster“, zieht Michael Spormann ein erstes Fazit aus den Zahlen, die er ausgelesen hat. „Es gilt, bewusster zu fahren, sodass ich meine Umwelt wahrnehmen kann. Manche fahren zwar angemessen zur Fahrbahnbreite, aber nicht angemessen zur Verkehrssituation.“ Augenscheinlich falle es grundsätzlich leichter, das Tempolimit von 50 km/h zu halten, als eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde.

Spormann hätte gerne einen anderen Aufzeichnungsmodus eingestellt. Gemessen werden Verkehrsteilnehmer ab 15 km/h – was bereits etliche Radler angespornt hat, sich ihren „Höchstwert“ anzeigen zu lassen. „Leider aber verfälschen diese Werte die Statistik“, moniert Spormann. Die Rad-Ergebnisse drosseln die Durchschnittsgeschwindigkeit.

Ganz aktuell hat Michael Spormann die Geschwindigkeitsmessanlage an der Ringstraße in Höhe des Kindergartens montiert.

Für die Gemeinde Schwaförden besteht Handlungsbedarf, bekräftigt Ratsherr Spormann. Der Rat der Gemeinde hat eine Wegebereisung absolviert – auch mit Blick auf die Verkehrsführung. So soll etwa im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Kirchweg die abknickende Vorfahrtsregelung genauer markiert werden. Laut Spormann wissen die „Einheimischen“ um den Bereich, die Regelung hier sei aber für Auswärtige nicht klar verständlich.

Markierungen kommen auf die Fahrbahn

Neben dem Kauf der Messanlage sei eine Fachfirma bereits beauftragt, das jeweilige Tempolimit auf sensiblen Straßenabschnitten zu markieren: Im Bereich des Kindergartens wird auf Tempo 30 hingewiesen werden, ebenso auf dem Blumenweg und auf der Ringstraße in Höhe des Haus 179 (Tempo 50). Die Markierungen sollen aufgebracht werden, sobald die Witterung es zulässt.

Ob nach den Markierungen, nach der Messanlage noch weitere Maßnahmen ergriffen werden? „Das lässt sich derzeit schwer sagen. Das Thema ist nicht beendet, wir werden weiterhin nach Lösungen suchen.“ Spormann wünscht sich: „Es wär schön, wenn alle noch mehr Rücksicht nehmen.“