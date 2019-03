Spektakuläres Ein-Frau-Stück

Schmalförden - Von Martina Kurth-schumacher. Im Sekundentakt wechselte Barbara Kratz ihre Identität: Sie war Lenchen, Onkel Nolte, Vetter Franz, der alte Schmöck, die versammelte Erzgebruderschaft oder die Jungferngilde. Am Samstagabend brachte die Wahl-Berlinerin auf Einladung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ die „Fromme Helene“ auf die Bühne im Schmalfördener Gasthaus Kastens.

Sie blätterte die oft verkannte Seite des vermeintlichen gut gelaunten „Märchenonkels“ Wilhelm Busch auf, der der Gesellschaft gnadenlos den Spiegel vorhielt: In seiner „unsterblichen“ Bildergeschichte prangerte er religiöse Heuchelei und zwielichtige Bürgermoral an.

Onkel und Tante Nolte versuchen, einen frommen und gesitteten Menschen aus Helene zu machen, doch sie schlägt alle Ermahnungen in den Wind: Sie verliebt sich in jungen Jahren in Vetter Franz, versucht sich als brave Ehefrau des dickbäuchigen Schmöck, eines Herrn mit wenig Haaren, viel Geld und Hang zum Alkohol. Vetter Franz, inzwischen Pater, verhilft ihr zu zweifachem Kindersegen, bevor ihn, ebenso wie Schmöck, ein tragischer Tod ereilt. Helene wird zur geläuterten Büßerin, tröstet sich mit Rosenkranz, Gebetbuch und Likör und stürzt am Ende in eine brennende Petroleumlampe; ihre Seele holt der Teufel. Ein Trost: „Der heil’ge Franz ist auch schon da.“

Das irrwitzige Theaterstück von Autorin und Regisseurin Diana Anders, die am Samstag unter den Zuschauern war, zeigt alle Facetten des düsteren Humors, mit dem Wilhelm Busch Frömmelei, Aberglauben und spießiger Doppelmoral parodiert. Barbara Kratz erweckt das, was zwischen seinen messerscharfen Versen und satirischen Karikaturen schlummert, zum Leben.

Ausstaffiert mit Zopf und Dutt war sie die kleine Lene, mit Beffchen und Paterhut der Franz, mit Pantoffeln Onkel Nolte; mit Weinflasche im Arm polterte sie als Schmöck über die Bühne, als beschickerte Witwe weihte sie allen „Trödelkram der Eitelkeit“ dem Feuer. Mit wenigen Handgriffen wechselte sie die Requisiten und schlüpfte mit umwerfender Gestik und Mimik in alle Rollen der Geschichte. Und übernahm als satanischer Conférencier „Theo Eufel“ die Moderation.

Mit der „Frommen Helene“ gelang ihr ein Geniestreich. Die Ausnahme-Schauspielerin verstand es, den Charakteren „Gesicht“ zu geben. Sie schwang freche Reden, tobte mit vollem Körpereinsatz über die Bühne, war im ständigen Dialog mit dem Publikum und brachte passend zur Geschichte musikalische Einlagen: ein spektakuläres Ein-Frau-Stück in der Tradition des Jahrmarkttheaters.

Während am Ende Lenchens Trümmer rauchten, lud Barbara Kratz alias Theo Eufel in die Hölle ein: „Koks und Kokain, Sex und Crime: Wir bieten euch alles. Bei uns warten die Geliebte und der Geliebte, die ihr im Leben nie haben konntet!“ Augenzwinkernd riet sie: „Lasst die Kuh fliegen! Wenn wir alt sind, können wir noch genügend Zeit verlieren mit dem Philosophieren!“