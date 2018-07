Küchenteam kocht täglich 1900 Portionen – und hat alles im Griff

Sudwalde - 3 600 Brötchen, 400 Liter Milch, 70 Graubrote und 20 Schwarzbrote, 300 Kilo Kartoffeln und 300 Kilogramm Gulasch – diese Tagesration ist selbst in einer Großküche nicht alltäglich. Küchenchef Michael Lüdemann (26), der das Amt vor zwei Jahren von Heinrich „Pit“ Nordmann übernommen hat, lässt keinen Zweifel daran, dass sein Personal und er alles im Griff haben.

20 Mitarbeiter, unter ihnen vier vom Fach, strafen das Sprichwort Lügen, dass viele Köche den Brei verderben. Sie gehören zum Stammpersonal der Kreiszeltlager: In diesem verantwortungsvollen Job ist Kontinuität angesagt.

Täglich kochen sie 1 900 Portionen Mittagessen fortlaufend frisch, vier Mitarbeiter bereiten das Essen für die 40 Vegetarier und 40 Allergiker zu. „Wir stellen uns auf alles ein. In diesem Jahr haben wir einen Teilnehmer mit Karotten- und Sellerie-Allergie, aber auch das bekommen wir hin“, versichert Marian Kammann.

„Der Speiseplan steht schon ein Jahr vor der Veranstaltung“, erklärt Michael Lüdemann. Mitspracherecht bei der Zusammenstellung hat das Jugendparlament. Auch in diesem Jahr kommen im Laufe der Woche wieder 16 Städte- und Gemeindejugendsprecher zum Probeessen: „Wir schlagen neue Gerichte vor, und das Parlament entscheidet, welches Gericht neu aufgenommen wird und welches aus dem bisherigen Plan rausfliegt.“ Das Vorgehen hat sich bewährt: Gemessen daran, dass meist nur der Boden der Abfalltonnen bedeckt ist, trifft die Küche den Geschmack ihrer Abnehmer.

Der Küchendienst ist ein Fulltime-Job

Haben die Kinder Lieblingsgerichte? „Die Jüngeren stehen auf Hühnerfrikassee, bei den Älteren sind es eher die Schnitzel oder Gulasch mit Spätzle“, sagt Lüdemann. Aber auch das Montagsgericht „Bifteki mit Tomatenreis, Zaziki und Krautsalat“ geht weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Der Küchendienst beginnt mit der Vorbereitung des Frühstücks und endet nach dem Aufräumen der Küche im Anschluss an das Abendessen: ein Fulltime-Job. Morgens und abends wird die Küchen-Crew unterstützt von Ehrenamtlichen aus dem Kreis der ausrichtenden Feuerwehr.

+ Knut Hinz hat erstmals bei der „verrückten Küchen-Crew“ angeheuert. © mks

„Die Organisation ist super“, findet Knut Hinz, Gruppenführer der Einsatzgruppe Verpflegung des Kreisfeuerwehrverbands Wesermarsch. Der Koch hat in diesem Jahr erstmals bei der „verrückten Küchen-Crew“ angeheuert und sich bestens eingefunden.

In seiner Heimat wird alle drei Jahre ein Jugendfeuerwehrzeltlager mit rund 400 Teilnehmern ausgerichtet. „Ich wollte mal schauen, wie so ein großes Zeltlager funktioniert“, sagt der „Praktikant“. Er sei beeindruckt von der großzügig bemessenen Lagerküche, aber auch von der personellen Unterstützung durch Ehrenamtliche: „Bei uns sind die Köche auch für die Essensausgabe zuständig.“ Ansonsten gelte in Sudwalde wie überall: „Gekocht wird nur mit Wasser.“ - mks