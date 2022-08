Spannende Aufgabe als Schiedsperson: Die Suche nach einer Lösung

Jennifer Herzberg aus Sudwalde engagiert sich als Schiedsperson in der Samtgemeinde Schwaförden. © S. Wendt

Jennifer Herzberg über das Ehrenamt als Schiedsfrau in der Samtgemeinde Schwaförden

Sudwalde – „Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich?“ Fragen, die Jennifer Herzberg aus Sudwalde in den zurückliegenden fünf Jahren öfters gehört hat, denn: „Viele wissen nicht, dass es Schiedspersonen gibt.“ Herzberg ist seit fünf Jahren als stellvertretende Schiedsfrau in der Samtgemeinde Schwaförden aktiv. Schiedsmann Henrick Landwehr aus Scholen zieht sich jetzt zurück, Jennifer Herzberg rückt nach. Eine neue Stellvertreterin oder ein neuer Stellvertreter wird noch gesucht.

Ja, und was machen die nun eigentlich? Jennifer Herzberg gibt Einblicke. Die 43-Jährige ist mit Ehemann Hauke vor einigen Jahren aus Bremen aufs Land gezogen, beide hatten die Gegend bereits mit Motorrad erkundet – und sie gefiel. Es gibt verschiedene Optionen, sich vor Ort zu engagieren. Jennifer Herzberg gefiel das Schiedsamt, für das damals jemand gesucht wurde.

Als Rechtsanwalts- und Notargehilfin und Rechtsfachwirtin steckt sie bereits beruflich in der Materie. Aber sie betont in ihrer Antwort auf Fragen: „Ich bin nicht von einer Behörde und ich verhänge keine Strafen.“

Wohl aber versuchen Hendrick Landwehr und sie, wenn es geht als Team, eine Lösung zu finden, wenn sich eine nachbarschaftliche Situation so zugespitzt hat, dass die Parteien nicht mehr miteinander reden und eher eine Klärung vor Gericht suchen. Von dort werden sie auf die Schiedsleute verwiesen, die als Mediatoren klären helfen sollen.

Wie geht Jennifer Herzberg vor? „Wir sprechen mit jeder Partei einzeln. Hören uns die Geschichte aus der Sicht der beiden Kontrahenten an. Und, sicher, Ziel ist, sie beide an einen Tisch bekommen, um eine Lösung zu finden. Ohne Kommunikation im Frontalangriff, also ohne sich anzuschreien oder zu beleidigen.“ Die Parteien hätten sich zumeist einst mal verstanden, wohnen meist nebeneinander und dann hätten sich die Dinge über die Jahre ins Negative entwickelt.

Hatten die Schiedsleute in der Samtgemeinde Schwaförden einst eher wenig Fälle, kamen dann aber geballt gleich mehrere. Landwehr als alteingesessener Bürger der Samtgemeinde und Herzberg als Neuzugang ergänzen sich prima, findet Herzberg. Durch die Arbeit als Team bekomme sie auch Einblicke. Mancherorts agiere die Hauptschiedsperson alleine, was dem Stellvertreter wenig Erfahrungswerte beschert.

„Wir blicken beide ganz objektiv auf den Fall – und nur auf den Fall.“ Es gibt Lehrgänge zur Schulung, einen Ansprechpartner, der angerufen werden kann beim Dachverband der Schiedspersonen, eine Verbandszeitschrift mit Beispielfällen.

Ginge es nach Jennifer Herzberg, könne es noch mehr Aktivitäten seitens des Dachverbandes geben, etwa auf den bekannten Online-Portalen, um die Arbeit der Schiedsleute bekannter zu machen.

Was man braucht als Schiedsperson? Herzberg lacht und antwortet: „Gesunder Menschenverstand ist immer gut.“ Außerdem: Empathie, sich Probleme von anderen anzuhören, sich vorurteilsfrei mit dem Thema zu beschäftigen und persönliche Befindlichkeiten zurückzustellen. „Ja, es ist schwierig, Leuten ohne Vorurteile zu begegnen“, gibt Jennifer Herzberg unumwunden zu. Es gelte, das Problem aufs Wesentliche zu reduzieren.

„Wo kann ich Ideen entwickeln, kreativ sein und mal was ausprobieren“, erklärt Herzberg ihre indivíduelle Herangehensweise. In der Zusammenarbeit als Team würden die Fälle besprochen, Ideen ausgetauscht – beider Ziel: Eine außergerichtliche Lösung finden. „Das ist schon spannend“, findet Herzberg. Und es mache stolz, wenn ein Fall, der über Jahre geht, erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und die bisher abgeschlossenen Fälle? „Es läuft. Bei keinem muss erneut eingegriffen werden. Die Menschen sind vielleicht nicht wieder beste Freunde, aber sie gehen miteinander um wie vernünftige Leute.“

Kontakt Wer sich für das Amt der Schiedsperson interessiert, mindestens 30 Jahre alt ist und in der Samtgemeinde Schwaförden wohnt, kann sich bis zum 2. September bei der Samtgemeindeverwaltung (Tel. 0 42 77 / 93 03 30, E-Mail an info@schwafoerden.de) melden. Interessierte können auch die Mitglieder des Samtgemeinderates ansprechen.