„Spacelords“ und „Fuzzerati“ geben am 17. Juni Konzert in Sudwalde

Die „Spacelords“ aus Reutlingen. © K-Scheune

Sudwalde – Mit besonderem Augenmerk gehen die Organisatoren an das nächste Konzert in der „K-Scheune“ in Sudwalde: Premiere feiert da die neue mobile Bühne für Kulturveranstaltungen im Sulinger Land.

Am Samstag, 17. Juni, spielen zunächst die Bremer „Fuzzerati“ auf: Seit Anfang 2019 befindet sich das Trio auf der Reise zu fernen Welten, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre Musik definiert die Band mit den irdischen Worten „Instrumental-Space-Psychedelic-Kraut-Rock“. Fuzzerati sind Julian Gummich (Drums), Pieter Santjer (Bass) und Torben Diekmann (Guitar).

In der Raumfahrt ist auch die zweite Band des Abends unterwegs: Die „Spacelords“ aus Reutlingen nehmen mit auf eine „intensive psychedelische Reise und magische Expedition von kosmischer Dimension“, servieren „Spacerock mit Kraut-, Desert- und Stoner-Rock-Flair“. Das Album „Synapse“ wurde in mehreren Internet-Blogs und Fanzines in den USA, Griechenland und Deutschland unter die besten Alben des Jahres 2014 gewählt, ebenso das Album „Liquid Sun“ im Jahr 2016. Das Studio-Album „Water Planet“ habe zahlreiche fantastische Kritiken bekommen und sei innerhalb weniger Wochen ausverkauft gewesen, mit dem Nachfolger „On Stage“ untermauere die Band ihren Ruf als hervorragende Liveband. Die „Spacelords“ sind Hazi (Gitarre, Sitar, Effekte), Akee (Bass, Effekte), Marcus (Drums, Soundscapes/Klanglandschaften, Gesang).

Der Einlass am Samstag in der „K-Scheune“ (Benser Straße 67) beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Die Band „Fuzzerati“ kommt aus Bremen. © K-Scheune