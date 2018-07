Sonnenkinderprojekt sucht Paten für Mädchen und Jungen in Namibia

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Ingenieur, Lehrerin oder Arzt – das sind die Traumberufe von Kindern, die in einem sonnenverwöhnten Land viel zu oft auf der Schattenseite des Lebens stehen. Dass Jungen und Mädchen in Namibia die Chance bekommen, ihr Leben selbst und erfolgreich gestalten zu können, darum kümmert sich das Sonnenkinderprojekt. Vorsitzender Arthur Rohlfing hat mit seinen engagierten Helfern in 15 Jahren 848 Patenkinder vermitteln können. Jetzt sucht er weitere Paten für Schüler an der Swakopmund Primary School und der Coastal High School in Swakopmund.

Mit einem Monatsbeitrag von 20 Euro sichern Paten die Schulausbildung dieser Kinder. Zwar ist der Besuch der staatlichen Schulen Namibias kostenlos. „Die Schulen bitten jedoch um einen Beitrag zum Schulentwicklungsfonds. Offiziell dürfen die Schulen niemanden zurückweisen, der das nicht bezahlen kann“, wissen Arthur Rohlfing und seine Helfer. Tatsächlich aber würden mittellose Schüler „wegen Überfüllung der Schule“ häufig nicht aufgenommen.

Warum Eltern oft große Schwierigkeiten haben, ihre Töchter und Söhne in die Schule zu schicken, beweisen zwei Zahlen: Die Arbeitslosenquote liegt in Namibia zwischen 30 und 40 Prozent. Das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt rund 120 Euro.

Zurzeit fördern 295 Paten aus dem Landkreis Diepholz und darüber hinaus den Schulbesuch von Kindern in Namibia. Das als Verein organisierte Sonnenkinderprojekt hat insgesamt 416 Mitglieder. Aus Beiträgen und Spenden haben die Helfer mittlerweile 530 000 Euro in Schulprojekte investiert: in Sanitäranlagen, Schulräume, Schulküchen und neue Dächer zum Beispiel.

Mittlerweile profitieren acht Schulen vom Sonnenkinderprojekt. Die Coastal High School in Swakopmund ist die Jüngste. Arthur Rohlfing ist froh, diese Schule unterstützen zu können. Denn dort können sich die Schüler zum Automechaniker, Elektriker, Maurer oder Tischler ausbilden lassen – oder zur Hauswirtschafterin sowie zur Krankenschwester. „Nicht jeder kann studieren!“, erklärt der Vorsitzende.

32 Lehrer unterrichten 732 Schüler in den Jahrgangsstufen acht bis elf. „Viele Kinder an dieser Schule sind HIV positiv“, weiß Arthur Rohlfing, etliche seien schon so geboren. Ein großes Problem in Namibia seien Schwangerschaften von Schülerinnen. Deshalb habe das Sonnenkinderprojekt immer wieder Aufklärungsunterricht an Schulen gestartet. „Mit Erfolg“, sagt der Vorsitzende. An der Coastal High School unterbrechen die Mädchen ihre Schullaufbahn für einen Monat vor und zwei Monate nach der Geburt ihres Babys. „Ein Großteil dieser Mädchen kommt schon vorher wieder zur Schule, da sie sich hier gut aufgehoben fühlen“, heißt es dazu.

Unabhängig davon überschatten Drogen und Tuberkulose den Schulalltag: „Hier arbeit die Schule sehr eng mit einem Krankenhaus zusammen, welches direkt neben der Schule liegt.“ Gemeinsames Ziel ist die Heilung der Kinder, die Behandlung bezahlt der Staat.

„Der Schulleiter ist sehr engagiert“, sagt Arthur Rohlfing. „Die Schule macht einen sehr sauberen Eindruck und die Schüler scheinen sehr diszipliniert.“

Schon seit sechs Jahren gehört die Swakopmund Primary School zu den Partnerschulen des Sonnenkinderprojekts. 30 Lehrer unterrichten 770 Kinder in den Stufen eins bis sieben. Viele Jungen und Mädchen leben im Armenviertel der Stadt. Bis zu acht Kilometer Schulweg müssen sie zu Fuß bewältigen – Tag für Tag.

Eines hat die Swakopmund Primary School mit der Coastal High School gemeinsam: Alle Kinder bekommen in der Schule eine Mahlzeit – gekocht mit frischem Gemüse, das im jeweiligen Schulgarten wächst. Rund 12 000 Euro hat das Sonnenkinderprojekt vor zwei Jahren in die Sanierung des Schulgebäudes investiert – gemeinsam mit dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, das 44 000 Euro zur Verfügung stellte.

Eine ganz besondere Brücke zwischen Swakopmund und dem Landkreis Diepholz schlägt das neue Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). In Zusammenarbeit mit dem Freiwilligendienst des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen in Barnstorf und dem Gymnasium Sulingen hat das Sonnenkinderprojekt diese Möglichkeit geschaffen. Josephine Schmidt aus Sulingen füllt das FÖJ in wenigen Wochen mit Leben: Vom 4. September bis zum 23. November wird sie sich an der Primary School in Swakopmund um den Schulgarten sowie das Thema Müllvermeidung und Mülltrennung kümmern. Die weiteren neun Monate wird sie am Gymnasium Sulingen tätig sein.

Wer eine Patenschaft für ein Schulkind in Namibia übernehmen möchte, kann sich direkt an den Vorsitzenden des Sonnenkinderprojekts wenden. Arthur Rolhfing ist unter Telefon

04277/607 zu erreichen.